https://ria.ru/20211225/moskva-1765444531.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Метель, снег и падающее в начале дня атмосферное давление ожидают жителей Москвы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:44
2021-12-25T09:44
2021-12-25T09:44
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Метель, снег и падающее в начале дня атмосферное давление ожидают жителей Москвы в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет определять южная периферия активного североатлантического циклона. Погода облачная, пройдет снег, метель. В первой половине дня временами и снег, и метель будут сильными - на дорогах возможны снежные заносы. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 5-7 градусов, в Подмосковье - от 4 до 9 градусов мороза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный - 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет падать - его минимальное значение составит 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы", - рассказал Леус.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается снег, метель и минус 5-7 градусов