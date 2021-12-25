https://ria.ru/20211225/migranty-1765468201.html
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе - РИА Новости, 25.12.2021
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе
Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:20
2021-12-25T14:20
2021-12-25T14:20
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761249916_0:215:3094:1955_1920x0_80_0_0_13c5add9023ee04e5f24d637b9971138.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на представителей государственной службы охраны границы Литвы.Накануне литовские волонтеры нашли в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно идти, и вызвали ему скорую помощь. Представители погранслужбы обвинили волонтеров в укрывательстве мигранта "с неясными целями"."Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтерами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести еще одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", - приводит портал слова представителя государственной службы охраны границы Гедрюса Мишутиса.По его словам, за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения каждому из волонтеров был назначен штраф по 100 евро."Место, где найден мигрант, находится на территории пограничной полосы, где из-за организованного белорусским режимом массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне запрещено находиться людям, кроме некоторых исключений", - сказал Мишутис.Ранее на этой неделе литовская государственная служба охраны границы заявила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, сообщив также, что об их нахождении на территории Литвы знали волонтеры. Волонтеры литовской организации Sienos Grupė в свою очередь заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь и тем самым спасли Литву от позора.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211223/polsha-1765042468.html
литва
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761249916_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_3f1ecaa661e5ee00233882405b7b5aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе
Волонтеров, укрывавших мигранта на границе Литвы и Белоруссии, оштрафовали
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией
, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения, сообщает портал 15min.lt
со ссылкой на представителей государственной службы охраны границы Литвы
.
Накануне литовские волонтеры нашли в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно идти, и вызвали ему скорую помощь. Представители погранслужбы обвинили волонтеров в укрывательстве мигранта "с неясными целями".
"Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтерами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести еще одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", - приводит портал слова представителя государственной службы охраны границы Гедрюса Мишутиса.
По его словам, за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения каждому из волонтеров был назначен штраф по 100 евро.
"Место, где найден мигрант, находится на территории пограничной полосы, где из-за организованного белорусским режимом массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне запрещено находиться людям, кроме некоторых исключений", - сказал Мишутис.
Ранее на этой неделе литовская государственная служба охраны границы заявила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, сообщив также, что об их нахождении на территории Литвы знали волонтеры. Волонтеры литовской организации Sienos Grupė в свою очередь заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь и тем самым спасли Литву от позора.
В последнее время Литва, Латвия
и Польша
сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока
и Африки
на границе с Белоруссией, обвиняли Минск
в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.