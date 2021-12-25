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В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе - РИА Новости, 25.12.2021
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе
Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:20
2021-12-25T14:20
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на представителей государственной службы охраны границы Литвы.Накануне литовские волонтеры нашли в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно идти, и вызвали ему скорую помощь. Представители погранслужбы обвинили волонтеров в укрывательстве мигранта "с неясными целями"."Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтерами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести еще одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", - приводит портал слова представителя государственной службы охраны границы Гедрюса Мишутиса.По его словам, за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения каждому из волонтеров был назначен штраф по 100 евро."Место, где найден мигрант, находится на территории пограничной полосы, где из-за организованного белорусским режимом массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне запрещено находиться людям, кроме некоторых исключений", - сказал Мишутис.Ранее на этой неделе литовская государственная служба охраны границы заявила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, сообщив также, что об их нахождении на территории Литвы знали волонтеры. Волонтеры литовской организации Sienos Grupė в свою очередь заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь и тем самым спасли Литву от позора.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:20 25.12.2021
 
В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе

Волонтеров, укрывавших мигранта на границе Литвы и Белоруссии, оштрафовали

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевочка несет продукты и гигиенические средства, полученные в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Девочка несет продукты и гигиенические средства, полученные в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на представителей государственной службы охраны границы Литвы.
Накануне литовские волонтеры нашли в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно идти, и вызвали ему скорую помощь. Представители погранслужбы обвинили волонтеров в укрывательстве мигранта "с неясными целями".
"Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтерами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести еще одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", - приводит портал слова представителя государственной службы охраны границы Гедрюса Мишутиса.
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Польша в ситуации с мигрантами нарушает права человека, заявили в МИД
По его словам, за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения каждому из волонтеров был назначен штраф по 100 евро.
"Место, где найден мигрант, находится на территории пограничной полосы, где из-за организованного белорусским режимом массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне запрещено находиться людям, кроме некоторых исключений", - сказал Мишутис.
Ранее на этой неделе литовская государственная служба охраны границы заявила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, сообщив также, что об их нахождении на территории Литвы знали волонтеры. Волонтеры литовской организации Sienos Grupė в свою очередь заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь и тем самым спасли Литву от позора.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреЛитваБелоруссияМинскЛатвияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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