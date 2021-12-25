https://ria.ru/20211225/migranty-1765468201.html

В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе

В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе - РИА Новости, 25.12.2021

В Литве оштрафовали волонтеров, укрывавших мигранта на границе

Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:20

2021-12-25T14:20

2021-12-25T14:20

в мире

литва

белоруссия

минск

латвия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Волонтерам, укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией, назначен штраф 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на представителей государственной службы охраны границы Литвы.Накануне литовские волонтеры нашли в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно идти, и вызвали ему скорую помощь. Представители погранслужбы обвинили волонтеров в укрывательстве мигранта "с неясными целями"."Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтерами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести еще одну, как подозревается, показательную "операцию по спасению". Только позже о событии были информированы пограничники и медики", - приводит портал слова представителя государственной службы охраны границы Гедрюса Мишутиса.По его словам, за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения каждому из волонтеров был назначен штраф по 100 евро."Место, где найден мигрант, находится на территории пограничной полосы, где из-за организованного белорусским режимом массового наплыва иностранцев объявлено чрезвычайное положение. В этой зоне запрещено находиться людям, кроме некоторых исключений", - сказал Мишутис.Ранее на этой неделе литовская государственная служба охраны границы заявила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, сообщив также, что об их нахождении на территории Литвы знали волонтеры. Волонтеры литовской организации Sienos Grupė в свою очередь заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь и тем самым спасли Литву от позора.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211223/polsha-1765042468.html

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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии