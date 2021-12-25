Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/mid-1765487285.html
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2"
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2" - РИА Новости, 25.12.2021
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2"
РФ готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:11
2021-12-25T18:11
в мире
москва
мария захарова
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:109:2849:1712_1920x0_80_0_0_9c5a2aef7defd2fb424909fddee63316.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2". Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.Вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем начался 2 марта 1992 года. По официальным данным конфликт унес жизни 804 приднестровцев. Остановить его смогли только введенные в регион российские миротворцы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211130/dodon-1761554926.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4675f3e80c67d230a0041b180b8ee580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, мария захарова, обсе, россия
18:11 25.12.2021
 
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2"

Представитель МИД Захарова: выступаем за возобновление переговоров по Приднестровью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2". Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
Вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем начался 2 марта 1992 года. По официальным данным конфликт унес жизни 804 приднестровцев. Остановить его смогли только введенные в регион российские миротворцы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 22:53
Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон
 
В миреМоскваМария ЗахароваОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением