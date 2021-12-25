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МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2"
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2" - РИА Новости, 25.12.2021
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2"
РФ готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:11
2021-12-25T18:11
2021-12-25T18:11
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2". Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.Вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем начался 2 марта 1992 года. По официальным данным конфликт унес жизни 804 приднестровцев. Остановить его смогли только введенные в регион российские миротворцы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, москва, мария захарова, обсе, россия
МИД выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2"
Представитель МИД Захарова: выступаем за возобновление переговоров по Приднестровью