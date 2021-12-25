https://ria.ru/20211225/maruv-1765396580.html

Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни

Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни - РИА Новости, 25.12.2021

Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни

Певица Maruv (Анна Корсун) представила на многих цифровых площадках новый трек "Прощай". РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T01:17

2021-12-25T01:17

2021-12-25T01:17

культура

maruv (анна корсун)

новости культуры

музыка

мэрайя кэри

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) представила на многих цифровых площадках новый трек "Прощай". Певица не пояснила, что случилось в ее жизни. Но новая композиция звучит не типично для Maruv, которая обычно соблазнительно поет под громкие брассы. В "Прощай" Анна Корсун дает понять, что и погрустить умеет.Трек посвящен болезненной истории любви. В нем Maruv прощается с человеком, которого любит. Судя по всему, это решение далось ей нелегко. В комментариях слушатели "запаниковали". "Аня, что случилось?", "Нужна срочно пояснительная бригада", "И что же это за интрига такая?" — написали они.Более наблюдательные предположили, что "Прощай" была написана давно. Такой вывод они сделали по обложке сингла, на котором Анна Корсун изображена совсем юной. А кто-то уверен, что певица так решила всех зарядить меланхоличным предновогодним вайбом.Не только же под рождественские хиты Мэрайи Кэри и Wham! по супермаркетам за консервированным горошком бегать.

https://ria.ru/20211215/kirkorov-1763791418.html

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maruv (анна корсун), новости культуры, музыка, мэрайя кэри