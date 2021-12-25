https://ria.ru/20211225/lnr-1765498282.html

ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек

ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек - РИА Новости, 25.12.2021

ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что сотрудники СБ Украины задержали... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T20:49

2021-12-25T20:49

2021-12-25T20:49

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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что сотрудники СБ Украины задержали четырех человек, после пересечения линии соприкосновения в Донбассе через КПП "Станица Луганская" в Донбассе."Украинские спецслужбы продолжают осуществлять свою противоправную деятельность, вследствие которой ущемляются права и свободы граждан, а руководство страны открыто поддерживает преступные методы работы СБУ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики.Филипоненко уточнил, что по сообщениям жителей республики, пересекающих линию соприкосновения, 19 декабря на подконтрольной Киеву территории, сотрудники СБ Украины остановили автобус с пассажирами, отъехавший от КПП "Станица Луганская". По словам представителя оборонного ведомства республики, причиной остановки стала проверка, которая должна была выявить и пресечь проникновение из ЛНР сторонников республик. Филипоненко уточнил, что при проведении досмотра у пассажиров были изъяты мобильные телефоны."По результатам проверки, четверо гражданских лиц были принудительно сняты с маршрута и задержаны. До сегодняшнего дня об их судьбе и месте нахождения ничего не известно", - дополнил Филипоненко.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765227673.html

https://ria.ru/20211223/obrazenie-1765024182.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр