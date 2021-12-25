ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек
Народная милиция ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек после пересечения КПП в ДНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКПВВ "Золотое" в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения у населенного пункта "Золотое"
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что сотрудники СБ Украины задержали четырех человек, после пересечения линии соприкосновения в Донбассе через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
"Украинские спецслужбы продолжают осуществлять свою противоправную деятельность, вследствие которой ущемляются права и свободы граждан, а руководство страны открыто поддерживает преступные методы работы СБУ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики.
Филипоненко уточнил, что по сообщениям жителей республики, пересекающих линию соприкосновения, 19 декабря на подконтрольной Киеву территории, сотрудники СБ Украины остановили автобус с пассажирами, отъехавший от КПП "Станица Луганская". По словам представителя оборонного ведомства республики, причиной остановки стала проверка, которая должна была выявить и пресечь проникновение из ЛНР сторонников республик. Филипоненко уточнил, что при проведении досмотра у пассажиров были изъяты мобильные телефоны.
"По результатам проверки, четверо гражданских лиц были принудительно сняты с маршрута и задержаны. До сегодняшнего дня об их судьбе и месте нахождения ничего не известно", - дополнил Филипоненко.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
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