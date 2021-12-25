Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/lnr-1765498282.html
ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек
ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек - РИА Новости, 25.12.2021
ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что сотрудники СБ Украины задержали... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T20:49
2021-12-25T20:49
в мире
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371686_183:573:2804:2048_1920x0_80_0_0_d7142f7abd2123be7b3af93f97683a92.jpg
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что сотрудники СБ Украины задержали четырех человек, после пересечения линии соприкосновения в Донбассе через КПП "Станица Луганская" в Донбассе."Украинские спецслужбы продолжают осуществлять свою противоправную деятельность, вследствие которой ущемляются права и свободы граждан, а руководство страны открыто поддерживает преступные методы работы СБУ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики.Филипоненко уточнил, что по сообщениям жителей республики, пересекающих линию соприкосновения, 19 декабря на подконтрольной Киеву территории, сотрудники СБ Украины остановили автобус с пассажирами, отъехавший от КПП "Станица Луганская". По словам представителя оборонного ведомства республики, причиной остановки стала проверка, которая должна была выявить и пресечь проникновение из ЛНР сторонников республик. Филипоненко уточнил, что при проведении досмотра у пассажиров были изъяты мобильные телефоны."По результатам проверки, четверо гражданских лиц были принудительно сняты с маршрута и задержаны. До сегодняшнего дня об их судьбе и месте нахождения ничего не известно", - дополнил Филипоненко.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765227673.html
https://ria.ru/20211223/obrazenie-1765024182.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371686_164:587:2112:2048_1920x0_80_0_0_ac33a54afb007e9ae5d0923ef5e34618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
20:49 25.12.2021
 
ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек

Народная милиция ЛНР обвинила СБУ в задержании четырех человек после пересечения КПП в ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКПВВ "Золотое" в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения у населенного пункта "Золотое"
КПВВ Золотое в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения у населенного пункта Золотое - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что сотрудники СБ Украины задержали четырех человек, после пересечения линии соприкосновения в Донбассе через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
"Украинские спецслужбы продолжают осуществлять свою противоправную деятельность, вследствие которой ущемляются права и свободы граждан, а руководство страны открыто поддерживает преступные методы работы СБУ", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 20:16
В ДНР заявили, что доставка химоружия из США на Украину произошла в октябре
Филипоненко уточнил, что по сообщениям жителей республики, пересекающих линию соприкосновения, 19 декабря на подконтрольной Киеву территории, сотрудники СБ Украины остановили автобус с пассажирами, отъехавший от КПП "Станица Луганская". По словам представителя оборонного ведомства республики, причиной остановки стала проверка, которая должна была выявить и пресечь проникновение из ЛНР сторонников республик. Филипоненко уточнил, что при проведении досмотра у пассажиров были изъяты мобильные телефоны.
"По результатам проверки, четверо гражданских лиц были принудительно сняты с маршрута и задержаны. До сегодняшнего дня об их судьбе и месте нахождения ничего не известно", - дополнил Филипоненко.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 00:52
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением