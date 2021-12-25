https://ria.ru/20211225/likhanov-1765464269.html

Биография Альберта Лиханова

Биография Альберта Лиханова - РИА Новости, 25.12.2021

Биография Альберта Лиханова

Писатель и общественный деятель Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:26

2021-12-25T13:26

2021-12-25T14:52

справки

литература

книги

россия

альберт лиханов

умер альберт лиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27617/51/276175187_0:938:1998:2062_1920x0_80_0_0_bcdf8ecf5f034ab355f12898dfba2d82.jpg

Писатель и общественный деятель Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове.В 1958 году окончил отделение журналистики Уральского государственного университета.В 1958-1961 годы работал литературным сотрудником газеты "Кировская правда", в 1961-1964 годы занимал должность главного редактора газеты "Комсомольское племя".В 1964-1966 годы являлся собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в Новосибирске.В 1966-1968 годы был инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.В 1968-1988 годы работал в журнале "Смена" сначала на должности ответственного секретаря, затем в 1975 году возглавил издание.В 1962 году опубликовал свой первый рассказ "Шагреневая кожа". Основные литературные произведения: "Звёзды в сентябре" (1967), "Тёплый дождь" (1968), трилогия "Семейные обстоятельства" (1970-1973), "Мой генерал" (1975), повести "Голгофа", "Благие намерения", "Высшая мера" (1982), книга публицистических работ "Драматическая педагогика" (1983), "Девочка, которой всё равно" (2009). 1987-1992 годы являлся председателем правления Советского детского фонда им. В.И. Ленина.В 1991 году основал и возглавил правление Российского детского фонда, став его бессменным лидером. Также являлся президентом Международной ассоциации детских фондов и директором Научно-исследовательского института детства Российского детского фонда.Участвовал в создании издательства "Дом", журналов "Мы", "Трамвай", "Путеводная звезда. Школьное чтение", "Божий мир", "Дитя человеческое". Открыл издательский, образовательный и культурный центр "Детство. Отрочество. Юность".Академик Российской академии образования (2001), академик Российской академии естественных наук (1993), почетный профессор Вятского государственного педагогического университета (1995), почетный доктор Белгородского государственного университета (2001), почетный доктор Тюменского государственного университета (2007), почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов(2007).Творческая и общественно-педагогическая деятельность Лиханова была удостоена многочисленных отечественных и международных наград: Государственная премия России, Российская премия им. А.С. Грина, премия Ленинского комсомола, Международная премия им. М. Горького, Международная премия им. Януша Корчака, Международная культурная премия им. Виктора Гюго, премия "Оливер" (США), премия "Сакура" (Япония), Большая литературная премия России, премия Президента РФ в области образования.Награжден многими медалью К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, Л. Толстого, орденами "Знак Почета" и Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.Был признан Человеком года в России и США (2005), удостоен Мировой медали свободы Freedom "за ежечасный и ежедневный практический вклад в мировую копилку добра" (2006).В 2010 году награжден Международной премией мира (International Award Pace), также в 2010 году Биографический центр Кембриджа признал Лиханова Человеком года в области литературы и гуманизма, Американский Биографический институт избрал его своим пожизненным академиком.25 декабря 2021 года Альберт Лиханов умер возрасте 86 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, литература, книги, россия, альберт лиханов, умер альберт лиханов