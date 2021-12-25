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МВД назвало причину пожара в томской "Ленте"

МВД назвало причину пожара в томской "Ленте" - РИА Новости, 25.12.2021

МВД назвало причину пожара в томской "Ленте"

Причиной пожара в томском гипермаркете "Лента" в субботу вновь стал поджог, подозреваемый задержан, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:03

2021-12-25T17:03

2021-12-25T19:34

происшествия

томская область

томск

лента (сеть магазинов)

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НОВОСИБИРСК, 25 дек — РИА Новости. Причиной пожара в томском гипермаркете "Лента" в субботу вновь стал поджог, подозреваемый задержан, сообщает УМВД по Томской области.Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске в отделе пиротехники произошел пожар на площади около двух квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина.В управлении пояснили, что сразу после сообщения о пожаре полицейские прибыли на место. Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения."В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1994 года рождения", — говорится в сообщении.В УМВД отметили, что в настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это второй за неделю пожар в Томске в "Ленте". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.По данным УМВД, причиной пожара стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Он арестован.

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томская область

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Кадры возгорания и взрыва фейерверка в томском гипермаркете В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Эвакуировали более 600 человек, пожар уже потушен. 2021-12-25T17:03 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томская область, томск, лента (сеть магазинов)