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МВД назвало причину пожара в томской "Ленте"
МВД назвало причину пожара в томской "Ленте" - РИА Новости, 25.12.2021
МВД назвало причину пожара в томской "Ленте"
Причиной пожара в томском гипермаркете "Лента" в субботу вновь стал поджог, подозреваемый задержан, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T17:03
2021-12-25T17:03
2021-12-25T19:34
происшествия
томская область
томск
лента (сеть магазинов)
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НОВОСИБИРСК, 25 дек — РИА Новости. Причиной пожара в томском гипермаркете "Лента" в субботу вновь стал поджог, подозреваемый задержан, сообщает УМВД по Томской области.Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске в отделе пиротехники произошел пожар на площади около двух квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина.В управлении пояснили, что сразу после сообщения о пожаре полицейские прибыли на место. Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения."В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1994 года рождения", — говорится в сообщении.В УМВД отметили, что в настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это второй за неделю пожар в Томске в "Ленте". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.По данным УМВД, причиной пожара стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Он арестован.
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Кадры возгорания и взрыва фейерверка в томском гипермаркете
В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Эвакуировали более 600 человек, пожар уже потушен.
2021-12-25T17:03
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РИА Новости
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происшествия, томская область, томск, лента (сеть магазинов)
17:03 25.12.2021 (обновлено: 19:34 25.12.2021)
МВД назвало причину пожара в томской "Ленте"
В Томске задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента"
НОВОСИБИРСК, 25 дек — РИА Новости.
Причиной пожара в томском гипермаркете "Лента" в субботу вновь стал поджог, подозреваемый задержан, сообщает УМВД по Томской области
.
Ранее сообщалось, что в субботу в "Ленте" на улице Пушкина в Томске
в отделе пиротехники произошел пожар на площади около двух квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 650 человек. В соцсетях распространялись видео со взрывами фейерверков внутри магазина.
"В Томске полицейскими по горячим следам установлен подозреваемый в поджоге в гипермаркете", — говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что сразу после сообщения о пожаре полицейские прибыли на место. Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения.
"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1994 года рождения", — говорится в сообщении.
В УМВД отметили, что в настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это второй за неделю пожар в Томске в "Ленте". Первый произошел в гипермаркете по улице Елизаровых днем 21 декабря. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
По данным УМВД, причиной пожара стал поджог, а виновником оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее судимый мужчина совершил поджог "на почве личных неприязненных отношений" с менеджерами магазина, отметили в полиции. Он арестован.