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В Томске снова загорелась "Лента". Видео

Появилось видео из загоревшейся в Томске "Ленты" - РИА Новости, 25.12.2021

В Томске снова загорелась "Лента". Видео

В Сети появилось видео из загоревшегося в Томске гипермаркета "Лента". РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:37

2021-12-25T15:37

2021-12-25T15:56

происшествия

томск

коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео из загоревшегося в Томске гипермаркета "Лента".На кадрах видна эвакуация людей, а также слышны хлопки от взрывов фейерверков.По данным ведомства, сообщение о возгорании в магазине на улице Пушкина поступило в 16:14 (12:14 мск). Но уже примерно через 15 минут его ликвидировали, никто не пострадал.Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента": предыдущий инцидент произошел 21 декабря в магазине по улице Елизаровых. Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.

томск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, коммерческая недвижимость, россия