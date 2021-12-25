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В Томске снова загорелась "Лента". Видео
Появилось видео из загоревшейся в Томске "Ленты" - РИА Новости, 25.12.2021
В Томске снова загорелась "Лента". Видео
В Сети появилось видео из загоревшегося в Томске гипермаркета "Лента". РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:37
2021-12-25T15:37
2021-12-25T15:56
происшествия
томск
коммерческая недвижимость
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео из загоревшегося в Томске гипермаркета "Лента".На кадрах видна эвакуация людей, а также слышны хлопки от взрывов фейерверков.По данным ведомства, сообщение о возгорании в магазине на улице Пушкина поступило в 16:14 (12:14 мск). Но уже примерно через 15 минут его ликвидировали, никто не пострадал.Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента": предыдущий инцидент произошел 21 декабря в магазине по улице Елизаровых. Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
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РИА Новости
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происшествия, томск, коммерческая недвижимость, россия
15:37 25.12.2021 (обновлено: 15:56 25.12.2021)
Появилось видео из загоревшейся в Томске "Ленты"
В Томске из загоревшегося магазина "Лента" эвакуировали около 650 человек
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
В Сети появилось видео из загоревшегося в Томске
гипермаркета "Лента".
На кадрах видна эвакуация людей, а также слышны хлопки от взрывов фейерверков.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в магазине на улице Пушкина поступило в 16:14 (12:14 мск). Но уже примерно через 15 минут его ликвидировали, никто не пострадал.
Это второй за неделю пожар в Томске в гипермаркете "Лента": предыдущий инцидент произошел 21 декабря в магазине по улице Елизаровых. Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Были эвакуированы порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.