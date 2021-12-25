https://ria.ru/20211225/kurts-1765465285.html
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц - РИА Новости, 25.12.2021
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:40
2021-12-25T13:40
2021-12-25T22:28
в мире
сша
австрия
себастьян курц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/90/1515479088_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_8f289eb5e4e447d3e45ecb92341fbe8a.jpg
ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем окружении.По данным газеты, Курц поедет в США в конце января, рабочий контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций, и его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, отмечает издание. Название компании не уточняется.Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.В октябре Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики.
https://ria.ru/20211127/avstriya-1761026801.html
сша
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/90/1515479088_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_b4500c7c93e3d9797c3ca5f0913334d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австрия, себастьян курц
13:40 25.12.2021 (обновлено: 22:28 25.12.2021)
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц
Österreich: экс-канцлер Австрии Курц будет работать в частной американской компании