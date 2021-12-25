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СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц - РИА Новости, 25.12.2021
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:40
2021-12-25T22:28
в мире
сша
австрия
себастьян курц
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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем окружении.По данным газеты, Курц поедет в США в конце января, рабочий контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций, и его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, отмечает издание. Название компании не уточняется.Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.В октябре Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики.
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в мире, сша, австрия, себастьян курц
13:40 25.12.2021 (обновлено: 22:28 25.12.2021)
 
СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц

Österreich: экс-канцлер Австрии Курц будет работать в частной американской компании

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 февраля 2018
 Канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем окружении.
По данным газеты, Курц поедет в США в конце января, рабочий контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций, и его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, отмечает издание. Название компании не уточняется.
Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.
В октябре Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики.
Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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В миреСШААвстрияСебастьян Курц
 
 
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