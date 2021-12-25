https://ria.ru/20211225/kurts-1765465285.html

СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц

СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц - РИА Новости, 25.12.2021

СМИ узнали, где будет работать бывший канцлер Австрии Курц

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:40

2021-12-25T13:40

2021-12-25T22:28

в мире

сша

австрия

себастьян курц

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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поедет в США работать в частной компании, сообщила в субботу газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем окружении.По данным газеты, Курц поедет в США в конце января, рабочий контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций, и его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, отмечает издание. Название компании не уточняется.Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.В октябре Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре заявил об окончательном уходе из политики.

https://ria.ru/20211127/avstriya-1761026801.html

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в мире, сша, австрия, себастьян курц