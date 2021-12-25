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СМИ: Британия столкнулась с кризисом из-за роста "дефицита" газа из России
СМИ: Британия столкнулась с кризисом из-за роста "дефицита" газа из России - РИА Новости, 25.12.2021
СМИ: Британия столкнулась с кризисом из-за роста "дефицита" газа из России
Руководители ряда британских компаний попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T05:45
2021-12-25T08:53
экономика
природный газ
азия
москва
великобритания
владимир путин
edf
газпром
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководители ряда британских компаний попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы, сообщает The Telegraph.По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что якобы "Россия не наращивает поставки в Европу".Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики и пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, предупредил он.Проблемы в энергетике БританииПервого декабря стало известно, что еще одна британская энергетическая компания, Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тысячи потребителей, обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ. Ее клиенты переведут на других поставщиков.Всего же в этом году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний, которые обслуживали более двух миллионов потребителей.Избегать зависимости от российского газаРанее глава британского МИД Лиз Трасс на фоне сложной энергетической ситуации призвала Европу избегать зависимости от российского газа.Она отметила, что ЕС полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа. "Если Россия добьется своего, Европа будет все сильнее "висеть на крючке" ее газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа", — заявила министр.Исполняет все обязательстваПрезидент России Владимир Путин, комментируя ранее на этой неделе рекордный рост стоимости контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.В четверг на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин также указал, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211224/gaz-1765416322.html
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экономика, природный газ, азия, москва, великобритания, владимир путин, edf, газпром, россия, лиз трасс
05:45 25.12.2021 (обновлено: 08:53 25.12.2021)
 
СМИ: Британия столкнулась с кризисом из-за роста "дефицита" газа из России

Telegraph: компании в Британии заявили о кризисе из-за дефицита российского газа в Европе

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководители ряда британских компаний попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы, сообщает The Telegraph.
По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что якобы "Россия не наращивает поставки в Европу".
"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики и пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, предупредил он.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 20:32
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1270 долларов за тысячу кубометров

Проблемы в энергетике Британии

Первого декабря стало известно, что еще одна британская энергетическая компания, Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тысячи потребителей, обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ. Ее клиенты переведут на других поставщиков.
Всего же в этом году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний, которые обслуживали более двух миллионов потребителей.

Избегать зависимости от российского газа

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс на фоне сложной энергетической ситуации призвала Европу избегать зависимости от российского газа.
Она отметила, что ЕС полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа. "Если Россия добьется своего, Европа будет все сильнее "висеть на крючке" ее газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа", — заявила министр.
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 08:15
"Газпром" четвертый день не возобновляет поставки газа через Ямал — Европу

Исполняет все обязательства

Президент России Владимир Путин, комментируя ранее на этой неделе рекордный рост стоимости контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.
В четверг на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин также указал, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.
В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 13:24
Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ
 
ЭкономикаПриродный газАзияМоскваВеликобританияВладимир ПутинEDFГазпромРоссияЛиз Трасс
 
 
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