05:45 25.12.2021 (обновлено: 08:53 25.12.2021)
СМИ: Британия столкнулась с кризисом из-за роста "дефицита" газа из России
Telegraph: компании в Британии заявили о кризисе из-за дефицита российского газа в Европе
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководители ряда британских компаний попросили правительство принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы, сообщает The Telegraph.
По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что якобы "Россия не наращивает поставки в Европу".
"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. По его словам, это только начало и обстановка будет ухудшаться. Хотя поставщики и пытаются оказать поддержку потребителям, проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, предупредил он.
Проблемы в энергетике Британии
Первого декабря стало известно, что еще одна британская энергетическая компания, Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тысячи потребителей, обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ. Ее клиенты переведут на других поставщиков.
Всего же в этом году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний, которые обслуживали более двух миллионов потребителей.
Избегать зависимости от российского газа
Она отметила, что ЕС полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа. "Если Россия добьется своего, Европа будет все сильнее "висеть на крючке" ее газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа", — заявила министр.
Исполняет все обязательства
Президент России Владимир Путин, комментируя ранее на этой неделе рекордный рост стоимости контрактов на поставку газа и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа", подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а от упомянутых ресурсов отказался, поскольку немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.
В четверг на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин также указал, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.
В декабре на фьючерсном рынке зафиксирован исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Устойчивый рост наблюдается с конца лета, эксперты связывают его с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.