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Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры
Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры - РИА Новости, 25.12.2021
Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры
Пожарные вытащили кошку из горящей квартиры в Волгограде и спасли ее с помощью дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области в... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:05
2021-12-25T16:05
2021-12-25T18:27
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волгоградская область
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Пожарные вытащили кошку из горящей квартиры в Волгограде и спасли ее с помощью дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области в своем Telegram-канале.По информации ведомства, в субботу в квартире на улице Янки Купалы в Волгограде произошел пожар. Пожарные не только потушили огонь, но и спасли кошку."Спасатели пришли на помощь пушистому животному, вынесли из задымленного помещения и привели в чувство с помощью дыхательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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происшествия, волгоградская область, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:05 25.12.2021 (обновлено: 18:27 25.12.2021)
Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры
Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры с помощью дыхательного аппарата