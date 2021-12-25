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Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры

Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры - РИА Новости, 25.12.2021

Волгоградские пожарные спасли кошку из горящей квартиры

Пожарные вытащили кошку из горящей квартиры в Волгограде и спасли ее с помощью дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области в... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:05

2021-12-25T16:05

2021-12-25T18:27

хорошие новости

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волгоградская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Пожарные вытащили кошку из горящей квартиры в Волгограде и спасли ее с помощью дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области в своем Telegram-канале.По информации ведомства, в субботу в квартире на улице Янки Купалы в Волгограде произошел пожар. Пожарные не только потушили огонь, но и спасли кошку."Спасатели пришли на помощь пушистому животному, вынесли из задымленного помещения и привели в чувство с помощью дыхательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.

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происшествия, волгоградская область, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)