https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765450799.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:03
2021-12-25T11:03
2021-12-25T22:05
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва — 2714; 2. Санкт-Петербург — 2072; 3. Московская область — 1431", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Туве (15), Ненецком автономном округе — восемь, Чукотском автономном округе — три.
https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765450684.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:03 25.12.2021 (обновлено: 22:05 25.12.2021)
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 2714