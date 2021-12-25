https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765450799.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T11:03

2021-12-25T11:03

2021-12-25T22:05

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва — 2714; 2. Санкт-Петербург — 2072; 3. Московская область — 1431", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Туве (15), Ненецком автономном округе — восемь, Чукотском автономном округе — три.

https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765450684.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19