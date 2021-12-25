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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765450799.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:03
2021-12-25T22:05
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва — 2714; 2. Санкт-Петербург — 2072; 3. Московская область — 1431", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Туве (15), Ненецком автономном округе — восемь, Чукотском автономном округе — три.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:03 25.12.2021 (обновлено: 22:05 25.12.2021)
 
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 2714

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2714, в Санкт-Петербурге (2072), в Подмосковье (1431), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2714; 2. Санкт-Петербург — 2072; 3. Московская область — 1431", — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Туве (15), Ненецком автономном округе — восемь, Чукотском автономном округе — три.
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
11:02Распространение коронавируса
В России выявили 24 946 новых случаев COVID-19 за сутки
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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