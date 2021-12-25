https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765433488.html

У кого больше шансов заразиться коронавирусом

У кого больше шансов заразиться коронавирусом - РИА Новости, 25.12.2021

У кого больше шансов заразиться коронавирусом

Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T02:08

2021-12-25T02:08

2021-12-25T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

алексей хухрев

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Вероятность заболеть COVID-19 возрастает, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или не в силах отказаться от привычек, снижающих иммунитет, отметил он. В первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма.Помимо курения, пагубное воздействие на слизистую оболочку может оказывать неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости."Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями, чем тот, у кого нет изжоги и кто пьет достаточно воды", – объяснил врач.Сухой воздух в квартире тоже неблагоприятно влияет на слизистые оболочки и может делать их уязвимыми для инфекции, продолжил он."Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше", – сказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.Врач напомнил, что привычка мыть руки перед едой уменьшает риск заразиться COVID-19 или гриппом.Однако самый эффективный способ защититься от коронавирусной инфекции – это вакцинация.

https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

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общество, коронавирус covid-19, алексей хухрев