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https://ria.ru/20211225/koronavirus-1765433488.html
У кого больше шансов заразиться коронавирусом
У кого больше шансов заразиться коронавирусом - РИА Новости, 25.12.2021
У кого больше шансов заразиться коронавирусом
Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T02:08
2021-12-25T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
алексей хухрев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Вероятность заболеть COVID-19 возрастает, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или не в силах отказаться от привычек, снижающих иммунитет, отметил он. В первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма.Помимо курения, пагубное воздействие на слизистую оболочку может оказывать неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости."Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями, чем тот, у кого нет изжоги и кто пьет достаточно воды", – объяснил врач.Сухой воздух в квартире тоже неблагоприятно влияет на слизистые оболочки и может делать их уязвимыми для инфекции, продолжил он."Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше", – сказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.Врач напомнил, что привычка мыть руки перед едой уменьшает риск заразиться COVID-19 или гриппом.Однако самый эффективный способ защититься от коронавирусной инфекции – это вакцинация.
https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html
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общество, коронавирус covid-19, алексей хухрев
02:08 25.12.2021
 
У кого больше шансов заразиться коронавирусом

Врач Хухрев: больше шансов заболеть COVID-19 у тех, кто мало спит и имеет вредные привычки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Какие вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Вероятность заболеть COVID-19 возрастает, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или не в силах отказаться от привычек, снижающих иммунитет, отметил он. В первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма.
"Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм", – предупредил Хухрев.
Помимо курения, пагубное воздействие на слизистую оболочку может оказывать неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости.
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"Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями, чем тот, у кого нет изжоги и кто пьет достаточно воды", – объяснил врач.
Сухой воздух в квартире тоже неблагоприятно влияет на слизистые оболочки и может делать их уязвимыми для инфекции, продолжил он.
"Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше", – сказал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
Врач напомнил, что привычка мыть руки перед едой уменьшает риск заразиться COVID-19 или гриппом.
Однако самый эффективный способ защититься от коронавирусной инфекции – это вакцинация.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Алексей Хухрев
 
 
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