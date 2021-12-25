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В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз - РИА Новости, 25.12.2021
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз
Группа десантников Службы спасения вылетела из Якутска к застрявшей в снегу в Кобяйском районе колонне из 12 грузовых машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T05:01
2021-12-25T09:50
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Группа десантников Службы спасения вылетела из Якутска к застрявшей в снегу в Кобяйском районе колонне из 12 грузовых машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.В Кобяйском районе в пятницу объявили режим ЧС. Уточняется, что автомобили застряли из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель, они находятся в 27-30 километрах от населенного пункта. У водителей нет связи, на исходе продукты и ГСМ. В районе установились пятидесятиградусные морозы.По данным метеорологов, в Кобяйском районе температура воздуха держится у отметки минус 47 градусов.
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происшествия, республика саха (якутия)
05:01 25.12.2021 (обновлено: 09:50 25.12.2021)
 
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз

Спасатели из Якутска вылетели к застрявшей в снегу в 50-градусный мороз колонне грузовиков

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Группа десантников Службы спасения вылетела из Якутска к застрявшей в снегу в Кобяйском районе колонне из 12 грузовых машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.
В Кобяйском районе в пятницу объявили режим ЧС. Уточняется, что автомобили застряли из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель, они находятся в 27-30 километрах от населенного пункта. У водителей нет связи, на исходе продукты и ГСМ. В районе установились пятидесятиградусные морозы.

"Сегодня оперативная группа спасателей вылетела в 08:30 для доставки бензина застрявшим машинам дальше Сегян-Кюеля", — отметили в пресс-службе.

По данным метеорологов, в Кобяйском районе температура воздуха держится у отметки минус 47 градусов.
Прохожие на улице Якутска - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 07:08
В ряде сел Якутии отметки термометров опустились до минус 45 градусов
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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