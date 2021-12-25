https://ria.ru/20211225/kolonna-1765437025.html
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз - РИА Новости, 25.12.2021
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз
Группа десантников Службы спасения вылетела из Якутска к застрявшей в снегу в Кобяйском районе колонне из 12 грузовых машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T05:01
2021-12-25T05:01
2021-12-25T09:50
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Группа десантников Службы спасения вылетела из Якутска к застрявшей в снегу в Кобяйском районе колонне из 12 грузовых машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.В Кобяйском районе в пятницу объявили режим ЧС. Уточняется, что автомобили застряли из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель, они находятся в 27-30 километрах от населенного пункта. У водителей нет связи, на исходе продукты и ГСМ. В районе установились пятидесятиградусные морозы.По данным метеорологов, в Кобяйском районе температура воздуха держится у отметки минус 47 градусов.
https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764155444.html
республика саха (якутия)
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происшествия, республика саха (якутия)
05:01 25.12.2021 (обновлено: 09:50 25.12.2021)
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз
Спасатели из Якутска вылетели к застрявшей в снегу в 50-градусный мороз колонне грузовиков