Украинский политик внезапно заговорил по-русски, комментируя слова Путина

20:14 25.12.2021 (обновлено: 22:11 25.12.2021)
Украинский политик перешел на русский, комментируя слова Путина
Политик Карасев отреагировал на слова Путина и призвал поменять всю власть на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский политик и политолог Вадим Карасев во время обсуждения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина на телеканале "Украина 24" перешел на русский язык и высказался об отношениях Москвы и Киева.
"Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас <…>. Враг у ворот — а они уехали до конца января", — сказал он.
Карасев уверен, что украинские власти легкомысленно относятся к "российской угрозе", и заверил, что на этот раз Москва точно "не блефует". Сам политик назвал свою речь "подкидыванием дровишек".
Западные СМИ и политики регулярно выпускают сообщения о планах России напасть на Украину. В Москве опровергали эти заявления, а Министерство иностранных дел называло такие утверждения смешными и опасными. Российский лидер Владимир Путин, общаясь с журналистами, вновь напомнил, что Россия никому не угрожает, однако считает наглостью стремление НАТО приблизиться к российским границам. Президент также отметил, что Россия обязана задумываться о своей безопасности, потому что на Украине все чаще звучит слово "война".
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