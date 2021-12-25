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https://ria.ru/20211225/karasev-1765495659.html
Украинский политик внезапно заговорил по-русски, комментируя слова Путина
Украинский политик перешел на русский, комментируя слова Путина - РИА Новости, 25.12.2021
Украинский политик внезапно заговорил по-русски, комментируя слова Путина
Украинский политик и политолог Вадим Карасев во время обсуждения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина на телеканале "Украина 24"... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T20:14
2021-12-25T22:11
в мире
украина
киев
москва
владимир путин
нато
вадим карасев
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский политик и политолог Вадим Карасев во время обсуждения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина на телеканале "Украина 24" перешел на русский язык и высказался об отношениях Москвы и Киева."Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас &lt;…&gt;. Враг у ворот — а они уехали до конца января", — сказал он.Карасев уверен, что украинские власти легкомысленно относятся к "российской угрозе", и заверил, что на этот раз Москва точно "не блефует". Сам политик назвал свою речь "подкидыванием дровишек".Западные СМИ и политики регулярно выпускают сообщения о планах России напасть на Украину. В Москве опровергали эти заявления, а Министерство иностранных дел называло такие утверждения смешными и опасными. Российский лидер Владимир Путин, общаясь с журналистами, вновь напомнил, что Россия никому не угрожает, однако считает наглостью стремление НАТО приблизиться к российским границам. Президент также отметил, что Россия обязана задумываться о своей безопасности, потому что на Украине все чаще звучит слово "война".
https://ria.ru/20211225/press-konferentsiya-1765398672.html
https://ria.ru/20211224/ukraina-1765323449.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, нато, вадим карасев, россия
20:14 25.12.2021 (обновлено: 22:11 25.12.2021)
 
Украинский политик перешел на русский, комментируя слова Путина

Политик Карасев отреагировал на слова Путина и призвал поменять всю власть на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский политик и политолог Вадим Карасев во время обсуждения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина на телеканале "Украина 24" перешел на русский язык и высказался об отношениях Москвы и Киева.
"Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас <…>. Враг у ворот — а они уехали до конца января", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
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Карасев уверен, что украинские власти легкомысленно относятся к "российской угрозе", и заверил, что на этот раз Москва точно "не блефует". Сам политик назвал свою речь "подкидыванием дровишек".
Западные СМИ и политики регулярно выпускают сообщения о планах России напасть на Украину. В Москве опровергали эти заявления, а Министерство иностранных дел называло такие утверждения смешными и опасными. Российский лидер Владимир Путин, общаясь с журналистами, вновь напомнил, что Россия никому не угрожает, однако считает наглостью стремление НАТО приблизиться к российским границам. Президент также отметил, что Россия обязана задумываться о своей безопасности, потому что на Украине все чаще звучит слово "война".
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В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинНАТОВадим КарасевРоссия
 
 
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