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Старшую дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"
Старшую дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека" - РИА Новости, 25.12.2021
Старшую дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:11
2021-12-25T14:11
общество
нурди нухажиев
айшат кадырова
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью "За защиту прав человека"."По рекомендации Общественной комиссии при нашем аппарате министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали "За защиту прав человека". Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью",- написал Нухажиев в социальной сети в Instagram.Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чечни. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws, в сентябре прошлого года занимала пост первого замминистра культуры Чечни. В октябре текущего года назначена на должность министра культуры региона.
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общество, нурди нухажиев, айшат кадырова
14:11 25.12.2021
 
Старшую дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

Айшат Кадырову наградили медалью "За защиту прав человека"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАйшат Кадырова
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью "За защиту прав человека".
"По рекомендации Общественной комиссии при нашем аппарате министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали "За защиту прав человека". Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью",- написал Нухажиев в социальной сети в Instagram.
Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чечни. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws, в сентябре прошлого года занимала пост первого замминистра культуры Чечни. В октябре текущего года назначена на должность министра культуры региона.
Хадижат Кадырова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 18:06
Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"
 
ОбществоНурди НухажиевАйшат Кадырова
 
 
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