13:07 25.12.2021 (обновлено: 15:36 25.12.2021)
Талибы запретили включать музыку в машинах, сообщили СМИ
Kabul News: талибы запретили включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба, сообщает телеканал Kabul News.
"Министерство исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. — Прим. ред.) подтвердило Kabul News, что водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
JUST IN: #Taliban banned playing music in cars.— KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 25, 2021
Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice confirms to Kabul News TV, that written recommendation has been given to drivers not to play music and not to get in women in cars without hijab. https://t.co/jNvcQHUQq5
Ранее владелец одного из отелей рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.