https://ria.ru/20211225/kabul-1765462609.html

Талибы запретили включать музыку в машинах, сообщили СМИ

Талибы запретили включать музыку в машинах, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.12.2021

Талибы запретили включать музыку в машинах, сообщили СМИ

Талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба, сообщает телеканал Kabul News. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:07

2021-12-25T13:07

2021-12-25T15:36

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба, сообщает телеканал Kabul News."Министерство исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. — Прим. ред.) подтвердило Kabul News, что водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.Ранее владелец одного из отелей рассказал РИА Новости, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд