https://ria.ru/20211225/izmena-1765506570.html
Женщина раскрыла измену по еле заметной детали на фото
Женщина раскрыла измену по еле заметной детали на фото - РИА Новости, 25.12.2021
Женщина раскрыла измену по еле заметной детали на фото
Пользовательница TikTok с ником angelalabaaa рассказала о том, как она раскрыла измену партнера. На публикацию обратили внимание британские СМИ. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T23:50
2021-12-25T23:50
2021-12-25T23:50
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользовательница TikTok с ником angelalabaaa рассказала о том, как она раскрыла измену партнера. На публикацию обратили внимание британские СМИ."Как я наконец-то поймала моего парня на измене, а потом он позвонил мне, чтобы расстаться, потому что его раскрыли", — написала она.Девушка в ролике показала селфи, которое ее парень прислал ей с отдыха. Он сплавлялся по горной реке на каяке. В отражении солнцезащитных очков молодого человека отчетливо видна другая девушка, которая сидит с ним в одной лодке.После девушка показала подписчикам скриншот переписки со своим парнем, где она спросила напрямую, кто эта девушка, что видна в отражении. Как следует из дальнейших сообщений, молодой человек не захотел продолжать диалог и заблокировал ее контакт.Автор видео призналась, что позже мужчина во всем сознался и ее подозрения были подтверждены.Подписчики социальной сети выразили поддержку в комментариях и порадовались, что теперь, когда правда раскрылась, девушка больше не будет обманутой. Ролик стал вирусным и набрал за несколько дней 875 тысяч просмотров.
https://ria.ru/20210101/izmena-1591744487.html
https://ria.ru/20201207/izmena-1587951356.html
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в мире, общество, великобритания, tiktok
Женщина раскрыла измену по еле заметной детали на фото
Женщина разглядела любовницу на фото парня в отражении его солнцезащитных очков
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Пользовательница TikTok
с ником angelalabaaa
рассказала о том, как она раскрыла измену партнера. На публикацию обратили внимание британские
СМИ.
"Как я наконец-то поймала моего парня на измене, а потом он позвонил мне, чтобы расстаться, потому что его раскрыли", — написала она.
Девушка в ролике показала селфи, которое ее парень прислал ей с отдыха. Он сплавлялся по горной реке на каяке. В отражении солнцезащитных очков молодого человека отчетливо видна другая девушка, которая сидит с ним в одной лодке.
После девушка показала подписчикам скриншот переписки со своим парнем, где она спросила напрямую, кто эта девушка, что видна в отражении. Как следует из дальнейших сообщений, молодой человек не захотел продолжать диалог и заблокировал ее контакт.
Автор видео призналась, что позже мужчина во всем сознался и ее подозрения были подтверждены.
Подписчики социальной сети выразили поддержку в комментариях и порадовались, что теперь, когда правда раскрылась, девушка больше не будет обманутой. Ролик стал вирусным и набрал за несколько дней 875 тысяч просмотров.