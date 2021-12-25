https://ria.ru/20211225/internet-1765313986.html

Эксперты рассказали, почему опасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в отелях

Эксперты рассказали, почему опасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в отелях - РИА Новости, 25.12.2021

Эксперты рассказали, почему опасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в отелях

Эксперты объяснили, почему пользоваться бесплатным интернетом в отелях небезопасно, пишет The Sun. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T01:05

2021-12-25T01:05

2021-12-25T01:05

туризм

безопасность

технологии

интернет

wi-fi

отдых

новости - туризм

хакеры

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, почему пользоваться бесплатным интернетом в отелях небезопасно, пишет The Sun.Экономя на услугах связи, туристы, регистрируясь в системе, сильно рискуют, ведь общедоступные сети легко взламываются мошенниками. Так что не стоит заходить на сайты, содержащие конфиденциальные данные (в банковский счет, например), а также в личные кабинеты в соцсетях и делать покупки по карте."Безопаснее всего не входить на страницы, требующие ввода пароля, — добавляют специалисты. — Потому что хакеры, которые находятся в той же сети, что и вы, могут его украсть и получить доступ к вашим учетным записям удаленно".Но есть и хорошие новости. "Вы можете заходить в сеть, не рискуя стать жертвой мошенников. Лучший способ сделать это — использовать VPN, чтобы зашифровать все ваши данные, проходящие через Wi-Fi", — рекомендуют эксперты.

https://ria.ru/20211224/chekhiya-1765083882.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, интернет, wi-fi, отдых, новости - туризм, хакеры, туризм, мошенники