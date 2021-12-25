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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией - РИА Новости, 25.12.2021
Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Ученые из России, Германии и Голландии совместными усилиями разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный иммунитет на распознавание и уничтожение раковых клеток и микрометастазов. Какие механизмы лежат в основе этого метода?
2021-12-25T12:00
2021-12-25T12:00
2021-12-25T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Ученые из России, Германии и Голландии совместными усилиями разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный иммунитет на распознавание и уничтожение раковых клеток и микрометастазов. Какие механизмы лежат в основе этого метода?
audio/mpeg
Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Ученые из России, Германии и Голландии совместными усилиями разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный иммунитет на распознавание и уничтожение раковых клеток и микрометастазов. Какие механизмы лежат в основе этого метода?
audio/mpeg
Подробно объяснила Юлия Кжышковска - доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории генетических технологий Центральной научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного медицинского университета, заведующая лабораторией трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ, руководитель отдела врожденного иммунитета и иммунологической толерантности Университета Гейдельберга.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, общество, технологии, медицина, наука, сибирский государственный медицинский университет, здоровье, рак, онкология, иммунитет, эпигенетика, врачи, генетика, наука и инновации, университетская наука, аудио
Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Ученые из России, Германии и Голландии совместными усилиями разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный иммунитет на распознавание и уничтожение раковых клеток и микрометастазов. Какие механизмы лежат в основе этого метода?