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Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом
Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом - РИА Новости, 25.12.2021
Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом
Россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T08:19
2021-12-25T08:19
новый год — 2022
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."В кассовых чеках декабря 2021 года заметно чаще, чем в том же периоде годом ранее, встречалась икра лососевых и осетровых рыб: рост составил 31%", - выяснили авторы исследования. Для него были использованы обезличенные данные сервиса, с помощью которого можно узнавать о наполнении кассового чека в мобильном банке.При этом средний чек на покупку черной и красной икры по карте в декабре 2021 года составил 1304 рубля, тогда как в аналогичном периоде 2020 года был на уровне 1073 рублей. Таким образом, по сравнению с декабрем прошлого года средний чек вырос на 22%. В то же время средний чек на икру в декабре ниже, чем в другие месяцы текущего года."В период традиционно высокого спроса на этот деликатес перед Новым годом ритейлеры запускают акции со скидками. А также многие покупатели приобретают небольшие и недорогие баночки по выгодной цене в подарок, что оказывает значительное влияние на среднюю сумму покупки", - пояснили аналитики.
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экономика, новый год
08:19 25.12.2021
 
Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом

Исследование: россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года

© Depositphotos / Saharosa39Красная икра на новогоднем столе
Красная икра на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos / Saharosa39
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"В кассовых чеках декабря 2021 года заметно чаще, чем в том же периоде годом ранее, встречалась икра лососевых и осетровых рыб: рост составил 31%", - выяснили авторы исследования. Для него были использованы обезличенные данные сервиса, с помощью которого можно узнавать о наполнении кассового чека в мобильном банке.
При этом средний чек на покупку черной и красной икры по карте в декабре 2021 года составил 1304 рубля, тогда как в аналогичном периоде 2020 года был на уровне 1073 рублей. Таким образом, по сравнению с декабрем прошлого года средний чек вырос на 22%. В то же время средний чек на икру в декабре ниже, чем в другие месяцы текущего года.
"В период традиционно высокого спроса на этот деликатес перед Новым годом ритейлеры запускают акции со скидками. А также многие покупатели приобретают небольшие и недорогие баночки по выгодной цене в подарок, что оказывает значительное влияние на среднюю сумму покупки", - пояснили аналитики.
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