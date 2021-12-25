https://ria.ru/20211225/ikra-1765440544.html

Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом

Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом - РИА Новости, 25.12.2021

Россияне стали на треть чаще покупать икру перед Новым годом

Россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T08:19

2021-12-25T08:19

2021-12-25T08:19

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."В кассовых чеках декабря 2021 года заметно чаще, чем в том же периоде годом ранее, встречалась икра лососевых и осетровых рыб: рост составил 31%", - выяснили авторы исследования. Для него были использованы обезличенные данные сервиса, с помощью которого можно узнавать о наполнении кассового чека в мобильном банке.При этом средний чек на покупку черной и красной икры по карте в декабре 2021 года составил 1304 рубля, тогда как в аналогичном периоде 2020 года был на уровне 1073 рублей. Таким образом, по сравнению с декабрем прошлого года средний чек вырос на 22%. В то же время средний чек на икру в декабре ниже, чем в другие месяцы текущего года."В период традиционно высокого спроса на этот деликатес перед Новым годом ритейлеры запускают акции со скидками. А также многие покупатели приобретают небольшие и недорогие баночки по выгодной цене в подарок, что оказывает значительное влияние на среднюю сумму покупки", - пояснили аналитики.

https://ria.ru/20211125/ikra-1760638370.html

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экономика, новый год