https://ria.ru/20211225/groysman-1765482613.html
"Украина попала в руки России"
Экс-премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе - РИА Новости, 25.12.2021
"Украина попала в руки России"
Бывший премьер Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T17:15
2021-12-25T17:15
2021-12-25T22:15
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белоруссия
владимир гройсман
россия
денис шмыгаль
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса."Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России", — заявил он в интервью журналу "Країна".По его словам, это могло быть сделано преднамеренно."Есть два варианта: либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости", — добавил политик.Ранее действующий глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. При этом он сообщил, что правительство не исключает рисков и форс-мажоров в холодное время года.
https://ria.ru/20211225/voyna-1765441731.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир гройсман, россия, денис шмыгаль
17:15 25.12.2021 (обновлено: 22:15 25.12.2021)
Экс-премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе
Экс-премьер Украины Гройсман обвинил Киев в провоцировании энергетического кризиса