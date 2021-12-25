https://ria.ru/20211225/groysman-1765482613.html

"Украина попала в руки России"

Экс-премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе - РИА Новости, 25.12.2021

"Украина попала в руки России"

Бывший премьер Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:15

2021-12-25T17:15

2021-12-25T22:15

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владимир гройсман

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса."Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России", — заявил он в интервью журналу "Країна".По его словам, это могло быть сделано преднамеренно."Есть два варианта: либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости", — добавил политик.Ранее действующий глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. При этом он сообщил, что правительство не исключает рисков и форс-мажоров в холодное время года.

https://ria.ru/20211225/voyna-1765441731.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир гройсман, россия, денис шмыгаль