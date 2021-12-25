https://ria.ru/20211225/gretsiya-1765435685.html

При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек

При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек - РИА Новости, 25.12.2021

При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек

Число мигрантов, погибших в результате крушения судна около греческого острова Антикитера в Ионическом море, увеличилось до 11, сообщило издание Greek Reporter... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T03:21

2021-12-25T03:21

2021-12-25T14:42

в мире

греция

ионическое море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144237/59/1442375932_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_0d173ed32f710e5070b37540c27f68e8.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Число мигрантов, погибших в результате крушения судна около греческого острова Антикитера в Ионическом море, увеличилось до 11, сообщило издание Greek Reporter со ссылкой на заявление береговой охраны Греции.Ранее в море нашли тела семи погибших. Береговая охрана спасла 90 мигрантов, оказавшихся после кораблекрушения на скалистом островке Прасониси севернее Антикитеры.Парусное судно с мигрантами в четверг село на мель возле островка, после крушения мигранты позвонили по телефону экстренных служб 112 и попросили о помощи, сообщив, что на борту находится около 100 человек. Продолжается расследование. Парусник с мигрантами, как сообщается, направлялся с побережья Турции в Италию.

https://ria.ru/20211210/migranty-1763217909.html

греция

ионическое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, ионическое море