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При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек - РИА Новости, 25.12.2021
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек
Число мигрантов, погибших в результате крушения судна около греческого острова Антикитера в Ионическом море, увеличилось до 11, сообщило издание Greek Reporter... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T03:21
2021-12-25T03:21
2021-12-25T14:42
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ионическое море
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Число мигрантов, погибших в результате крушения судна около греческого острова Антикитера в Ионическом море, увеличилось до 11, сообщило издание Greek Reporter со ссылкой на заявление береговой охраны Греции.Ранее в море нашли тела семи погибших. Береговая охрана спасла 90 мигрантов, оказавшихся после кораблекрушения на скалистом островке Прасониси севернее Антикитеры.Парусное судно с мигрантами в четверг село на мель возле островка, после крушения мигранты позвонили по телефону экстренных служб 112 и попросили о помощи, сообщив, что на борту находится около 100 человек. Продолжается расследование. Парусник с мигрантами, как сообщается, направлялся с побережья Турции в Италию.
https://ria.ru/20211210/migranty-1763217909.html
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в мире, греция, ионическое море
03:21 25.12.2021 (обновлено: 14:42 25.12.2021)
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек
При крушении судна с мигрантами около греческого острова Антикитера погибли 11 человек