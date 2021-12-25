https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765465464.html
Последний день Горбачева на посту президента СССР
Последний день Горбачева на посту президента СССР - РИА Новости, 25.12.2021
Последний день Горбачева на посту президента СССР
Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года подписал указ о сложении с себя полномочий в должности президента Союза Советских Социалистических Республик.
2021-12-25T13:45
2021-12-25T13:45
2021-12-25T15:42
видео
история
ссср
михаил горбачев
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Этот день считается последним днем "союзной империи". Формально СССР перестал существовать 8 декабря, в день подписания "Беловежских соглашений", но до 25 декабря лидеры республик договаривались о разделении вооруженных сил и обсуждали другие сложные вопросы. После достижения финальных решений Михаил Горбачев передал "ядерную кнопку" и обратился с прощальной речью к народу по Центральному телевидению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последний день Горбачева на посту президента СССР
Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года подписал указ о сложении с себя полномочий в должности президента Союза Советских Социалистических Республик. Этот день считается последним днем "союзной империи". Формально СССР перестал существовать 8 декабря, в день подписания "Беловежских соглашений", но до 25 декабря лидеры республик договаривались о разделении вооруженных сил и других сложных вопросах. После достижения финальных решений Михаил Горбачев передал "ядерную кнопку" и обратился с прощальной речью к народу по центральному телевидению.
2021-12-25T13:45
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, история, ссср, михаил горбачев, видео
13:45 25.12.2021 (обновлено: 15:42 25.12.2021)
Последний день Горбачева на посту президента СССР
Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года подписал указ о сложении с себя полномочий в должности президента Союза Советских Социалистических Республик.