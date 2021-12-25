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Последний день Горбачева на посту президента СССР

Последний день Горбачева на посту президента СССР - РИА Новости, 25.12.2021

Последний день Горбачева на посту президента СССР

Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года подписал указ о сложении с себя полномочий в должности президента Союза Советских Социалистических Республик.

2021-12-25T13:45

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Этот день считается последним днем "союзной империи". Формально СССР перестал существовать 8 декабря, в день подписания "Беловежских соглашений", но до 25 декабря лидеры республик договаривались о разделении вооруженных сил и обсуждали другие сложные вопросы. После достижения финальных решений Михаил Горбачев передал "ядерную кнопку" и обратился с прощальной речью к народу по Центральному телевидению.

ссср

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Последний день Горбачева на посту президента СССР Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года подписал указ о сложении с себя полномочий в должности президента Союза Советских Социалистических Республик. Этот день считается последним днем "союзной империи". Формально СССР перестал существовать 8 декабря, в день подписания "Беловежских соглашений", но до 25 декабря лидеры республик договаривались о разделении вооруженных сил и других сложных вопросах. После достижения финальных решений Михаил Горбачев передал "ядерную кнопку" и обратился с прощальной речью к народу по центральному телевидению. 2021-12-25T13:45 true PT1M20S

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