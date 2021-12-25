https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765402796.html

Горбачев увидит еще много удивительного

Горбачев увидит еще много удивительного - РИА Новости, 25.12.2021

Горбачев увидит еще много удивительного

Насчет того, когда СССР перестал существовать, существуют разные мнения. Тем более если имеется в виду не окончательное прекращение дыхания и сознания, а... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T08:00

2021-12-25T08:00

2021-12-25T09:34

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Насчет того, когда СССР перестал существовать, существуют разные мнения. Тем более если имеется в виду не окончательное прекращение дыхания и сознания, а наступление той терминальной стадии, когда надежды на выздоровление больше нет. Тут и ГКЧП — 19 августа, и роспуск КПСС — 22 августа, и Беловежье — 8 декабря 1991 года. А иные даже относят переход в безнадежную фазу к осени-зиме 1990-го. Если не раньше.Все эти соображения поучительны, но если речь идет о точке — хотя бы и условной, — знаменующей окончательную гибель империи, такая дата может быть установлена с точностью не то что до дней, но даже до минут.Двадцать пятого декабря 1991 года в 19 часов 35 минут над Кремлем был спущен флаг СССР. В 19 часов 45 минут был поднят трехцветный российский флаг. Это решающая и окончательная дата.Конечно, ровно 30 лет назад 25 декабря были и другие события, имеющие непосредственное отношение к прекращению существования СССР.За два часа до того, как был спущен красный флаг над Кремлем, с прощальным телеобращением выступил первый и последний президент СССР М. С. Горбачев: "В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни".Затем прошла процедура передачи Б. Н. Ельцину ядерного чемоданчика, а после спуска советского флага состоялась сцена совершенно в духе Шекспира, у которого высокий трагизм часто сочетался с грубым бурлеском.Не успел еще М. С. Горбачев покинуть Кремль, как в президентский кабинет явились Б. Н. Ельцин, Г. Э. Бурбулис и Р. И. Хасбулатов с бутылкой виски и тут же ее оприходовали, празднуя победу. С такой торжественной тризны началась новая Россия.Впрочем, как и 8 декабря 1991 года, в день подписания Беловежских соглашений, так и 25 декабря символическую поступь мировой истории мало кто заметил. Погода была скверная, новогодних мероприятий на Красной площади, а равно в иных местах не было, центр Москвы был пустынен, и свидетелей того, как спускается флаг СССР, практически не имелось. Даже фото- и видеосъемка исторического события была произведена лишь благодаря энтузиазму оператора. Начальство это не интересовало. Граждан тоже.Все страсти уже прежде отшумели и откипели, и окончательный расчет с СССР был воспринят спокойно — если вообще воспринят. Ни радости, ни скорби.Скорее даже с некоторой надеждой: теперь, когда патовая ситуация "СССР — Россия" вроде бы закончилась за исчезновением Советского Союза, возможно, что-нибудь да образуется. Ибо, как представлялось тогда, хуже быть все равно не может.Что было далее — всем более или менее известно, но интересно обратить внимание на судьбу президента СССР, оказавшуюся и после его отречения довольно необычной.Прежде всего тем, что сегодня исполняется 30 лет, как М. С. Горбачев пребывает в статусе монарха в изгнании. Стаж изрядный. Представим себе, что в 1947 году Николай II вполне себе здравствует и даже время от времени делает политические заявления. Или в 1948 году Вильгельм II по-прежнему пилит дрова в голландском Дорне и тоже чего-то заявляет. Единственным правителем в изгнании (хотя срок его правления на родине был очень кратковременным — всего четыре месяца) с еще большим стажем оказался министр-председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. Все прочие бывшие монархи — император Австро-Венгрии Карл I, "последний император" Пу И, etc. — были гораздо более недолговечны.Притом что изменения, произошедшие за эти 30 лет и на географической карте, и в международной обстановке, и в государственном строе, были ничуть не менее радикальными, чем случившиеся за треть века после 1917 года. И последний президент СССР, как волшебник Мерлин, один остается в зачарованном лесу.Возможно, — да продлятся его дни — он станет свидетелем того, как новые изменения, о которых сейчас говорят многие, окажутся еще более кардинальными, чем случившиеся за последние 30 лет с момента спуска красного флага над Кремлем. "Конец истории", о котором говорили тогда, мало того что не состоялся, история, напротив, пошла вскачь, как будто ей шлея попала под хвост.В прощальной речи президент СССР говорил: "Нам ответили доверием, солидарностью и уважением. Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных, демократических началах".Теперь остается только констатировать: "Куда как чуден создан свет! Пофилософствуй — ум вскружится".

https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html

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https://ria.ru/20211214/raspad-1763708645.html

https://ria.ru/20211224/vysokomerie-1765258270.html

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