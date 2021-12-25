https://ria.ru/20211225/gaz-1765500201.html
"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе
"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе - РИА Новости, 25.12.2021
"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе
Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны и не соответствуют действительности, Европа сама создает себе проблемы и РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T21:14
2021-12-25T21:14
2021-12-25T21:46
экономика
европа
газпром
сергей куприянов
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны и не соответствуют действительности, Европа сама создает себе проблемы и ей лучше посмотреться в зеркало, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. А проще говоря - вранье и ложь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Все проблемы в западной Европе создают себя сами и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреться в зеркало", - добавил он.Куприянов, в частности, сообщил, что в этом году "Газпром" поставил в Германию 50,2 миллиарда кубометров, это на 5,3% больше, чем в прошлом году. Помимо Германии, в число стран, поставки российского газа в которые уже превысили прошлогодние показатели, вошли Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша.
https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html
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"Вранье и ложь" – Куприянов об обвинениях Европы в адрес "Газпрома"
Представитель "Газпрома" рассказал о поставках газа из России в Европу.
2021-12-25T21:14
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экономика, европа, газпром, сергей куприянов, россия
21:14 25.12.2021 (обновлено: 21:46 25.12.2021)
"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе
"Газпром": Европа сама создала себе проблемы, а теперь перекладывает ответственность