https://ria.ru/20211225/gaz-1765500201.html

"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе

"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе - РИА Новости, 25.12.2021

"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе

Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны и не соответствуют действительности, Европа сама создает себе проблемы и РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T21:14

2021-12-25T21:14

2021-12-25T21:46

экономика

европа

газпром

сергей куприянов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765501548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9e2fe41cff2ac74315efe1a06420c65.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны и не соответствуют действительности, Европа сама создает себе проблемы и ей лучше посмотреться в зеркало, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. А проще говоря - вранье и ложь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Все проблемы в западной Европе создают себя сами и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреться в зеркало", - добавил он.Куприянов, в частности, сообщил, что в этом году "Газпром" поставил в Германию 50,2 миллиарда кубометров, это на 5,3% больше, чем в прошлом году. Помимо Германии, в число стран, поставки российского газа в которые уже превысили прошлогодние показатели, вошли Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша.

https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вранье и ложь" – Куприянов об обвинениях Европы в адрес "Газпрома" Представитель "Газпрома" рассказал о поставках газа из России в Европу. 2021-12-25T21:14 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, газпром, сергей куприянов, россия