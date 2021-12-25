https://ria.ru/20211225/gaz-1765493735.html

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 25.12.2021

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в воскресенье,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T19:46

2021-12-25T19:46

2021-12-25T19:46

экономика

европа

польша

владимир путин

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765113800_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4c603a732e37c00f033a0134190054fd.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако это предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямала - Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток."Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал - Европу", поскольку контрагенты компании, прежде всего, немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного контрактами с "Газпромом" объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу в Украину.Агентство Блумберг при этом со ссылкой на источники также написало, что падение поставок российского газа в Европу произошло из-за того, что некоторые покупатели по долгосрочным сделкам исчерпали свои годовые лимиты.

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764685355.html

европа

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, польша, владимир путин, газпром, россия