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"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 25.12.2021
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в воскресенье,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T19:46
2021-12-25T19:46
экономика
европа
польша
владимир путин
газпром
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако это предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямала - Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток."Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал - Европу", поскольку контрагенты компании, прежде всего, немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного контрактами с "Газпромом" объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу в Украину.Агентство Блумберг при этом со ссылкой на источники также написало, что падение поставок российского газа в Европу произошло из-за того, что некоторые покупатели по долгосрочным сделкам исчерпали свои годовые лимиты.
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экономика, европа, польша, владимир путин, газпром, россия
19:46 25.12.2021
 
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако это предложение осталось невостребованным.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 12:33
В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Таким образом, "Газпром" уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямала - Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности "Ямала - Европы" для транзита газа через Польшу в декабре и заказывал их на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал - Европу", поскольку контрагенты компании, прежде всего, немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного контрактами с "Газпромом" объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу в Украину.
Агентство Блумберг при этом со ссылкой на источники также написало, что падение поставок российского газа в Европу произошло из-за того, что некоторые покупатели по долгосрочным сделкам исчерпали свои годовые лимиты.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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