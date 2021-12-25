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Украина помечтала об альтернативном газе
В "Нафтогазе" не нашли альтернативы российскому газу - РИА Новости, 25.12.2021
Украина помечтала об альтернативном газе
Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава компании "Нафтогаз " Юрий... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T07:41
2021-12-25T09:48
в мире
украина
польша
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава компании "Нафтогаз " Юрий Витренко."Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. — Прим. ред.) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — признал топ-менеджер.По его словам, для этого на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов. "Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — объяснил Витренко.Для этого нужно время и инвестиции со стороны Варшавы, которая пока этого не делает, так как ждет для этих целей деньги от Европы, добавил глава "Нафтогаза"."Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет", — заключил он.Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию сырья.При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, польша, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, россия
07:41 25.12.2021 (обновлено: 09:48 25.12.2021)
 
В "Нафтогазе" не нашли альтернативы российскому газу

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко признал отсутствие альтернативы российскому газу

© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Фото : Polskie LNG S.A.
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава компании "Нафтогаз " Юрий Витренко.
"Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. — Прим. ред.) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — признал топ-менеджер.
По его словам, для этого на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов. "Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — объяснил Витренко.
Для этого нужно время и инвестиции со стороны Варшавы, которая пока этого не делает, так как ждет для этих целей деньги от Европы, добавил глава "Нафтогаза".
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"Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет", — заключил он.
Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию сырья.
При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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