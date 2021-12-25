Украина помечтала об альтернативном газе

07:41 25.12.2021 (обновлено: 09:48 25.12.2021)
В "Нафтогазе" не нашли альтернативы российскому газу
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко признал отсутствие альтернативы российскому газу
© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава компании "Нафтогаз " Юрий Витренко.
"Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. — Прим. ред.) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — признал топ-менеджер.
По его словам, для этого на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов. "Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — объяснил Витренко.
Для этого нужно время и инвестиции со стороны Варшавы, которая пока этого не делает, так как ждет для этих целей деньги от Европы, добавил глава "Нафтогаза".
"Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет", — заключил он.
Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию сырья.
При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>