Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/gaz-1765434753.html
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа - РИА Новости, 25.12.2021
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа
РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T02:30
2021-12-25T11:17
экономика
в мире
сербия
владимир путин
газпром
александр вучич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103611/54/1036115405_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_7ee59a7626edfa248eb3d740d21671fa.jpg
БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросит о дополнительных поставках газа. Об этом глава государства сказал в эфире TV Prva.Ранее руководитель государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович прибыл в Петербург на переговоры с "Газпромом" о закупке четырех миллионов кубометров топлива ежесуточно.Сербский лидер ранее провел переговоры с руководством российского газового концерна о поставке дополнительно более двух миллиардах кубометров газа ежегодно. "Газпром" сообщал, что с января по ноябрь поставил в эту балканскую республику более чем в 1,5 раза больше голубого топлива, чем за весь предыдущий год.В ноябре Путин встретился с Вучичем в Сочи. По итогам беседы руководитель Сербии сообщил, что цена на газ из России на ближайшие полгода по-прежнему составит 270 долларов за тысячу кубометров. Он назвал ее самой низкой в Европе.На прошлой неделе Вучич сообщил, что такая стоимость газа позволяет Белграду ежедневно экономить 8,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20211126/gaz-1760898878.html
https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103611/54/1036115405_163:0:1964:1351_1920x0_80_0_0_512ed6f5033d23ef2e051ca02dba16b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, сербия, владимир путин, газпром, александр вучич, россия
02:30 25.12.2021 (обновлено: 11:17 25.12.2021)
 
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа

Президент Сербии Вучич заявил, что попросит Путина о продаже дополнительных объемов газа

© AP Photo / Darko VojinovicСербский флаг на газовой трубе
Сербский флаг на газовой трубе - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросит о дополнительных поставках газа. Об этом глава государства сказал в эфире TV Prva.
Ранее руководитель государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович прибыл в Петербург на переговоры с "Газпромом" о закупке четырех миллионов кубометров топлива ежесуточно.
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 15:13
В Кремле прокомментировали условия поставок природного газа в Сербию
Сербский лидер ранее провел переговоры с руководством российского газового концерна о поставке дополнительно более двух миллиардах кубометров газа ежегодно. "Газпром" сообщал, что с января по ноябрь поставил в эту балканскую республику более чем в 1,5 раза больше голубого топлива, чем за весь предыдущий год.
В ноябре Путин встретился с Вучичем в Сочи. По итогам беседы руководитель Сербии сообщил, что цена на газ из России на ближайшие полгода по-прежнему составит 270 долларов за тысячу кубометров. Он назвал ее самой низкой в Европе.
На прошлой неделе Вучич сообщил, что такая стоимость газа позволяет Белграду ежедневно экономить 8,6 миллиона долларов.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 01:57
Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
 
ЭкономикаВ миреСербияВладимир ПутинГазпромАлександр ВучичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением