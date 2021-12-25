https://ria.ru/20211225/gaz-1765434753.html
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа - РИА Новости, 25.12.2021
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа
РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T02:30
2021-12-25T02:30
2021-12-25T11:17
экономика
в мире
сербия
владимир путин
газпром
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросит о дополнительных поставках газа. Об этом глава государства сказал в эфире TV Prva.Ранее руководитель государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович прибыл в Петербург на переговоры с "Газпромом" о закупке четырех миллионов кубометров топлива ежесуточно.Сербский лидер ранее провел переговоры с руководством российского газового концерна о поставке дополнительно более двух миллиардах кубометров газа ежегодно. "Газпром" сообщал, что с января по ноябрь поставил в эту балканскую республику более чем в 1,5 раза больше голубого топлива, чем за весь предыдущий год.В ноябре Путин встретился с Вучичем в Сочи. По итогам беседы руководитель Сербии сообщил, что цена на газ из России на ближайшие полгода по-прежнему составит 270 долларов за тысячу кубометров. Он назвал ее самой низкой в Европе.На прошлой неделе Вучич сообщил, что такая стоимость газа позволяет Белграду ежедневно экономить 8,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20211126/gaz-1760898878.html
https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html
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экономика, в мире, сербия, владимир путин, газпром, александр вучич, россия
02:30 25.12.2021 (обновлено: 11:17 25.12.2021)
Вучич заявил, что попросит Путина о дополнительных поставках газа
Президент Сербии Вучич заявил, что попросит Путина о продаже дополнительных объемов газа