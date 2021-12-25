https://ria.ru/20211225/erdogan-1765504508.html

"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции

"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции - РИА Новости, 25.12.2021

"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции

Рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя, страна является восходящей звездой XXI века, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T22:27

2021-12-25T22:27

2021-12-25T22:27

экономика

турция

центральный банк рф (цб рф)

мвф

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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя, страна является восходящей звездой XXI века, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Турция – это восходящая звезда XXI века, благодаря продуманной политике она стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным. Мы продемонстрируем двухзначный показатель роста ВВП по итогам этого года", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу перед функционерами правящей партии в провинции Газиантеп.​​​​​​По его словам, когда в 2002 году к власти в Турции пришла возглавляемая им Партия справедливости и развития, резервы Центробанка составляли всего 27,5 миллиарда долларов, а долг перед МВФ - 23,5 миллиарда долларов."Сегодня речь о 120 миллиардов долларов резервов ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ. Годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных 221 миллиарда долларов... "Пятая колонна" недавно пыталась раздуть панику в стране, мы столкнулись с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но решили эту проблему всего за один час", - добавил Эрдоган.На прошлой неделе Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение курса турецкой валюты - в понедельник доллар достиг рекордных 18,4 лиры. Однако вечером в тот же день падение нацвалюты сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель.Резкое укрепление лиры началось в понедельник после заявления Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса. Он, в частности, заявил, что правительство будет поощрять депозиты в лирах, компенсируя вкладчикам потери из-за колебаний курса.Турецкая валюта в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%.Эрдоган выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211223/turtsiya-1764985006.html

https://ria.ru/20211211/erdogan-1763297402.html

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экономика, турция, центральный банк рф (цб рф), мвф