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Путин поговорил с президентом Египта
Путин поговорил с президентом Египта - РИА Новости, 25.12.2021
Путин поговорил с президентом Египта
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T22:11
2021-12-25T23:51
в мире
египет
ливия
аэс "эль-дабаа"
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
суэцкий канал
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля."Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.Кроме того, главы государств согласились в том, что подходы Москвы и Каира к политическому урегулированию в Ливии близки.Как уточнили в пресс-службе российского президента, Египет в июне 2022 года будет страной — гостем на Петербургском международном экономическом форуме.Также Путин и ас-Сиси поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились и в будущем поддерживать тесные контакты.
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в мире, египет, ливия, аэс "эль-дабаа", россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, суэцкий канал
22:11 25.12.2021 (обновлено: 23:51 25.12.2021)
 
Путин поговорил с президентом Египта

Путин и ас-Сиси высоко оценили строительство АЭС и создание промзоны у Суэцкого канала

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин (в центре) и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (справа) во время встречи в рамках саммита "Группы двадцати" G20 в Ханчжоу
Президент РФ Владимир Путин (в центре) и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (справа) во время встречи в рамках саммита Группы двадцати G20 в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.
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Кроме того, главы государств согласились в том, что подходы Москвы и Каира к политическому урегулированию в Ливии близки.
Как уточнили в пресс-службе российского президента, Египет в июне 2022 года будет страной — гостем на Петербургском международном экономическом форуме.
Также Путин и ас-Сиси поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились и в будущем поддерживать тесные контакты.
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В миреЕгипетЛивияАЭС "Эль-Дабаа"РоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиСуэцкий канал
 
 
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