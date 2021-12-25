https://ria.ru/20211225/egipet-1765503915.html

Путин поговорил с президентом Египта

Путин поговорил с президентом Египта - РИА Новости, 25.12.2021

Путин поговорил с президентом Египта

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T22:11

2021-12-25T22:11

2021-12-25T23:51

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абдель фаттах ас-сиси

суэцкий канал

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля."Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.Кроме того, главы государств согласились в том, что подходы Москвы и Каира к политическому урегулированию в Ливии близки.Как уточнили в пресс-службе российского президента, Египет в июне 2022 года будет страной — гостем на Петербургском международном экономическом форуме.Также Путин и ас-Сиси поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились и в будущем поддерживать тесные контакты.

https://ria.ru/20211221/egipet-1764713621.html

https://ria.ru/20211213/pavilon-1763494715.html

египет

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в мире, египет, ливия, аэс "эль-дабаа", россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, суэцкий канал