17:00 25.12.2021 (обновлено: 19:37 25.12.2021)
Азаров открыл рабочее движение по новому участку моста через реку Самару
Губернатор Азаров дал старт рабочему движению по новому участку моста через реку Самару
© Фото предоставлено правительством Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в субботу открыл рабочее движение по новому участку моста через реку Самару
© Фото предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в субботу открыл рабочее движение по новому участку моста через реку Самару, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В субботу, 25 декабря, губернатор Дмитрий Азаров открыл в областной столице рабочее движение по мосту через реку Самару с выходом на Кряж – автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр-Поволжье-Урал" городского округа Самары", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, магистральная дорога общегородского значения позволит жителям Куйбышевского района Самары, Волжского района и Новокуйбышевска без пробок за короткое время добираться до центра города. Кроме того, теперь открыт прямой выезд на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу "Самара-Волгоград".
Отмечается, что губернатор добился выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство мостового перехода, в результате чего работы завершены почти на год раньше запланированного срока.
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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин добавил, что на сегодняшний момент техническая готовность нового объекта составляет 97%. "Осталось завершить незначительную часть работ, которые будут выполнены подрядчиком в первом квартале следующего года, после чего мы получим разрешение на ввод в эксплуатацию. Но уже сегодня мы можем запустить рабочее движение. Замечаний по качеству работ у нас нет. Объект – уникальный, много интересных инженерных решений", - цитирует Пивкина пресс-служба.
Азаров поблагодарил строителей за работу и отметил, что сотрудники, которые особо успешно справляются с поставленными задачами, будут отмечены по итогам работ.
Строительство второго этапа Самарского мостового перехода ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проектом предусмотрено строительство четырех-шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 километров. В составе дороги - три транспортные развязки: на пересечении с улицей Утевской, на пересечении с улицей Грозненской и путепровод через железнодорожные пути.
Всего за три года в Самарской области было построено и отремонтировано 1200 километров дорог, были реконструированы и капитально отремонтированы16 мостов, расположенных в сельских районах. На 1,5 года раньше запланированного срока был введен в эксплуатацию мост через реку Сок.