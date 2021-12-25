https://ria.ru/20211225/dtp-1765501917.html
В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2021
В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Рязани, сообщает Госавтоинспекция области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T21:40
2021-12-25T21:40
2021-12-25T21:40
происшествия
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РЯЗАНЬ, 25 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Рязани, сообщает Госавтоинспекция области в своем Telegram-канале.Автомобиль "Лада Веста" и маршрутка Peugeot Boxer столкнулись в субботу примерно в 19.00 на Ряжском шоссе. По данным местных СМИ, ДТП случилось в Рязани."В результате столкновения пострадали два пассажира и водитель маршрутного транспортного средства, а также водитель и пассажирка автомобиля "Лада Веста", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html
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происшествия, рязань, россия
В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
В Рязани при столкновении маршрутки с легковушкой пострадали пять человек