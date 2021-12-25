https://ria.ru/20211225/dtp-1765487545.html

На Алтае пять человек погибли в ДТП

На Алтае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 25.12.2021

На Алтае пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП с двумя машинами на Чуйском тракте в Горном Алтае, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T18:14

2021-12-25T18:14

2021-12-25T20:22

происшествия

республика алтай

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с двумя машинами на Чуйском тракте в Горном Алтае, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Онгудайском районе Республики Алтай на 670-м километре Чуйского тракта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пять человек погибли, двое госпитализированы", - заявили агентству в экстренных службах.Чуйский тракт - автомагистраль на юге Сибири, связывающая Россию через Алтай с Монголией и Китаем. Трасса популярна у путешественников и считается одной из самых живописных в России.

https://ria.ru/20211129/altay-1761246754.html

республика алтай

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2021

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происшествия, республика алтай, россия