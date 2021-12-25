https://ria.ru/20211225/dtp-1765475058.html

В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком

В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком - РИА Новости, 25.12.2021

В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком

Авария с участием автобуса и грузовика произошла на трассе М-4 "Дон", один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:55

2021-12-25T15:55

2021-12-25T15:55

происшествия

дтп

московская область (подмосковье)

авто

трасса м-4 "дон"

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авария с участием автобуса и грузовика произошла на трассе М-4 "Дон", один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."На 94-м километре трассы М-4 "Дон" автобус "Неоплан" совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка автобуса", - сказали в ведомстве.Собеседник агентства добавил, что всего в автобусе находилось семь человек.

https://ria.ru/20211225/dtp-1765452773.html

московская область (подмосковье)

трасса м-4 "дон"

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происшествия, дтп, московская область (подмосковье), авто, трасса м-4 "дон"