https://ria.ru/20211225/dtp-1765475058.html
В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком
В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком - РИА Новости, 25.12.2021
В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком
Авария с участием автобуса и грузовика произошла на трассе М-4 "Дон", один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:55
2021-12-25T15:55
2021-12-25T15:55
происшествия
дтп
московская область (подмосковье)
авто
трасса м-4 "дон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авария с участием автобуса и грузовика произошла на трассе М-4 "Дон", один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."На 94-м километре трассы М-4 "Дон" автобус "Неоплан" совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка автобуса", - сказали в ведомстве.Собеседник агентства добавил, что всего в автобусе находилось семь человек.
https://ria.ru/20211225/dtp-1765452773.html
московская область (подмосковье)
трасса м-4 "дон"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, московская область (подмосковье), авто, трасса м-4 "дон"
В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком
Автобус с грузовиком столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, один человек пострадал