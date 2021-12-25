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Во Владимирской области около 20 машин столкнулись на трассе
Во Владимирской области около 20 машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 25.12.2021
Во Владимирской области около 20 машин столкнулись на трассе
Около 20 машин столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщает "МВД РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T15:05
2021-12-25T15:05
2021-12-25T15:05
происшествия
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 25 дек - РИА Новости. Около 20 машин столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщает "МВД Медиа"."Двадцать пятого декабря 2021 года около 11.00 на 240 км автодороги М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на федеральной трассе в результате неблагоприятных погодных условий столкнулись около двадцати автомашин, перекрыв движение", - говорится в сообщении.Уточняется, что по состоянию на 13.00 пострадали два человека, которым медицинская помощь оказана на месте. В настоящее время устанавливаются марки машин, личности водителей и пассажиров. На месте работают инспекторы ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП."В настоящее время затруднено движение в сторону города Нижний Новгород, движение осуществляется по одной полосе", - отмечается в сообщении.
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происшествия, владимирская область, россия
Во Владимирской области около 20 машин столкнулись на трассе
Во Владимирской области около 20 машин столкнулись на трассе М-7 "Волга"