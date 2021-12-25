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В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП
В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 25.12.2021
В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП
В Волгоградской области произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека и еще один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:27
2021-12-25T11:54
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
авто
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ВОЛГОГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Волгоградской области произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека и еще один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в субботу на трассе Р-22 в Новоаннинском районе плохая погода — метель и видимость не более 15 метров, из-за этого случилась авария с участием нескольких машин.По словам собеседника агентства, затем в них по инерции врезались еще несколько машин. Как отметили в ведомстве, всего столкнулись не менее шести автомобилей, точное число участников ДТП устанавливается.Из-за плохих метеоусловий на федеральные трассы региона направили дополнительные экипажи ГИБДД.
https://ria.ru/20211224/dtp-1765331425.html
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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, авто
11:27 25.12.2021 (обновлено: 11:54 25.12.2021)
 
В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП

Два человека погибли в массовом ДТП из-за метели на трассе в Волгоградской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Волгоградской области произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека и еще один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в субботу на трассе Р-22 в Новоаннинском районе плохая погода — метель и видимость не более 15 метров, из-за этого случилась авария с участием нескольких машин.

"По предварительным данным, автомобиль Infiniti на скользком участке занесло, он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом. В Infiniti погибли два пассажира, водитель в критическом состоянии", — сообщили в полиции.

По словам собеседника агентства, затем в них по инерции врезались еще несколько машин. Как отметили в ведомстве, всего столкнулись не менее шести автомобилей, точное число участников ДТП устанавливается.
Из-за плохих метеоусловий на федеральные трассы региона направили дополнительные экипажи ГИБДД.
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