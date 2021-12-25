https://ria.ru/20211225/dtp-1765452773.html

В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП

В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 25.12.2021

В Волгоградской области два человека погибли в массовом ДТП

В Волгоградской области произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека и еще один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T11:27

2021-12-25T11:27

2021-12-25T11:54

происшествия

волгоградская область

новоаннинский район

авто

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ВОЛГОГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Волгоградской области произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека и еще один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в субботу на трассе Р-22 в Новоаннинском районе плохая погода — метель и видимость не более 15 метров, из-за этого случилась авария с участием нескольких машин.По словам собеседника агентства, затем в них по инерции врезались еще несколько машин. Как отметили в ведомстве, всего столкнулись не менее шести автомобилей, точное число участников ДТП устанавливается.Из-за плохих метеоусловий на федеральные трассы региона направили дополнительные экипажи ГИБДД.

https://ria.ru/20211224/dtp-1765331425.html

волгоградская область

новоаннинский район

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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, авто