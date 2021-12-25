05:41 25.12.2021 (обновлено: 11:51 25.12.2021)
На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя
На учениях ЗВО продемонстрировали новые способы ведения боя с танками и вертолетами
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали во время учений в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Отмечается, что специальное учение проходило на полигоне "Погоново". Новые формы современного боя показали командирам подразделений, воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.
"Межвидовая тактическая группировка войск отработала совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск РХБ-защиты", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили ведению локальных боев для выработки единого подхода к внедрению передовых форм подготовки и обучения армии. Помимо этого, военные продемонстрировали тактические действия сухопутных войск, оснащенных новыми образцами оружия и техники.
Важное место заняла демонстрация применения средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и БПЛА "противника". Кроме того, на учениях отработали новые приемы противодействия диверсионным силам и организации психологической работы.
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"В ходе практических действий войск средств РЭБ "Лесочек" подавили сигналы управления технических средств разведки "противника", после чего сухопутная группировка войск под прикрытием огня артиллерийских подразделений и армейской авиации нанесла упреждающий удар по ключевым объектам "неприятеля" и уничтожила боевые разведывательные беспилотники самолетного типа", — добавляется в сообщении.
Уточняется, что в маневрах участвовали более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой и авиационной армии ЗВО, а также свыше 80 единиц оружия и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные минометы "Нона-СВК", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и вертолеты Ми-24П.
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