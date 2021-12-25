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На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя
На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя - РИА Новости, 25.12.2021
На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя
Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали во время учений в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T05:41
2021-12-25T11:51
безопасность
воронежская область
бтр-82ам
т-72б3
ми-24п
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали во время учений в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).Отмечается, что специальное учение проходило на полигоне "Погоново". Новые формы современного боя показали командирам подразделений, воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.Особое внимание уделили ведению локальных боев для выработки единого подхода к внедрению передовых форм подготовки и обучения армии. Помимо этого, военные продемонстрировали тактические действия сухопутных войск, оснащенных новыми образцами оружия и техники.Важное место заняла демонстрация применения средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и БПЛА "противника". Кроме того, на учениях отработали новые приемы противодействия диверсионным силам и организации психологической работы."В ходе практических действий войск средств РЭБ "Лесочек" подавили сигналы управления технических средств разведки "противника", после чего сухопутная группировка войск под прикрытием огня артиллерийских подразделений и армейской авиации нанесла упреждающий удар по ключевым объектам "неприятеля" и уничтожила боевые разведывательные беспилотники самолетного типа", — добавляется в сообщении.Уточняется, что в маневрах участвовали более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой и авиационной армии ЗВО, а также свыше 80 единиц оружия и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные минометы "Нона-СВК", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и вертолеты Ми-24П.
https://ria.ru/20211221/perevooruzhenie-1764730308.html
https://ria.ru/20211215/ucheniya-1763783472.html
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безопасность, воронежская область, бтр-82ам, т-72б3, ми-24п
05:41 25.12.2021 (обновлено: 11:51 25.12.2021)
 
На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя

На учениях ЗВО продемонстрировали новые способы ведения боя с танками и вертолетами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали во время учений в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Отмечается, что специальное учение проходило на полигоне "Погоново". Новые формы современного боя показали командирам подразделений, воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

"Межвидовая тактическая группировка войск отработала совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск РХБ-защиты", — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили ведению локальных боев для выработки единого подхода к внедрению передовых форм подготовки и обучения армии. Помимо этого, военные продемонстрировали тактические действия сухопутных войск, оснащенных новыми образцами оружия и техники.
Важное место заняла демонстрация применения средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и БПЛА "противника". Кроме того, на учениях отработали новые приемы противодействия диверсионным силам и организации психологической работы.
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"В ходе практических действий войск средств РЭБ "Лесочек" подавили сигналы управления технических средств разведки "противника", после чего сухопутная группировка войск под прикрытием огня артиллерийских подразделений и армейской авиации нанесла упреждающий удар по ключевым объектам "неприятеля" и уничтожила боевые разведывательные беспилотники самолетного типа", — добавляется в сообщении.
Уточняется, что в маневрах участвовали более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой и авиационной армии ЗВО, а также свыше 80 единиц оружия и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные минометы "Нона-СВК", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и вертолеты Ми-24П.
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