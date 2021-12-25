https://ria.ru/20211225/boi-1765437409.html

На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя

На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя - РИА Новости, 25.12.2021

На учениях ЗВО продемонстрировали новые формы ведения танкового боя

Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали во время учений в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T05:41

2021-12-25T05:41

2021-12-25T11:51

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали во время учений в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).Отмечается, что специальное учение проходило на полигоне "Погоново". Новые формы современного боя показали командирам подразделений, воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.Особое внимание уделили ведению локальных боев для выработки единого подхода к внедрению передовых форм подготовки и обучения армии. Помимо этого, военные продемонстрировали тактические действия сухопутных войск, оснащенных новыми образцами оружия и техники.Важное место заняла демонстрация применения средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и БПЛА "противника". Кроме того, на учениях отработали новые приемы противодействия диверсионным силам и организации психологической работы."В ходе практических действий войск средств РЭБ "Лесочек" подавили сигналы управления технических средств разведки "противника", после чего сухопутная группировка войск под прикрытием огня артиллерийских подразделений и армейской авиации нанесла упреждающий удар по ключевым объектам "неприятеля" и уничтожила боевые разведывательные беспилотники самолетного типа", — добавляется в сообщении.Уточняется, что в маневрах участвовали более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой и авиационной армии ЗВО, а также свыше 80 единиц оружия и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные минометы "Нона-СВК", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и вертолеты Ми-24П.

https://ria.ru/20211221/perevooruzhenie-1764730308.html

https://ria.ru/20211215/ucheniya-1763783472.html

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безопасность, воронежская область, бтр-82ам, т-72б3, ми-24п