https://ria.ru/20211225/benzin-1765431569.html

Каким бензином надо заправляться зимой

Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой - РИА Новости, 25.12.2021

Каким бензином надо заправляться зимой

Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя. Поэтому зимой желательно использовать топливо с минимальным... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T02:17

2021-12-25T02:17

2021-12-25T02:17

зима (время года)

бензин

аи-95

аи-92

авто

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя. Поэтому зимой желательно использовать топливо с минимальным октановым числом, рассказал агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По словам эксперта, АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров. К тому же данный вид бензина стоит дешевле по сравнению с АИ-95.

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зима (время года), бензин, аи-95, аи-92, авто, fresh auto, максим рязанов