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Каким бензином надо заправляться зимой
Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой - РИА Новости, 25.12.2021
Каким бензином надо заправляться зимой
Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя. Поэтому зимой желательно использовать топливо с минимальным... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T02:17
2021-12-25T02:17
2021-12-25T02:17
зима (время года)
бензин
аи-95
аи-92
авто
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя. Поэтому зимой желательно использовать топливо с минимальным октановым числом, рассказал агентству “Прайм” технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По словам эксперта, АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров. К тому же данный вид бензина стоит дешевле по сравнению с АИ-95.
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зима (время года), бензин, аи-95, аи-92, авто, fresh auto, максим рязанов
Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой
Эксперт Рязанов посоветовал водителям заправляться зимой бензином марки АИ-92