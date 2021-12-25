https://ria.ru/20211225/bayden-1765461876.html

Американский военный в прямом эфире унизил Байдена на Рождество

Американский военный в прямом эфире унизил Байдена на Рождество - РИА Новости, 25.12.2021

Американский военный в прямом эфире унизил Байдена на Рождество

Американский военный оскорбил Джо Байдена во время поздравления, однако президент США этого не заметил. Об этом пишет газета The New York Post. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T12:50

2021-12-25T12:50

2021-12-25T15:28

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Американский военный оскорбил Джо Байдена во время поздравления, однако президент США этого не заметил. Об этом пишет газета The New York Post.Инцидент произошел во время традиционных телефонных звонков одному из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.В конце разговора собеседник поздравил Байдена и его жену с наступающим праздником, употребив любимый лозунг критиков американского лидера.Этот лозунг появился после октябрьских гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа. Журналист предположил, что они кричали "Вперед, Брэндон", поддерживая гонщика, но на самом деле это было "К черту Байдена". С тех пор эта фраза стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес президента США.

https://ria.ru/20211008/bayden-1753693272.html

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в мире, сша, джо байден