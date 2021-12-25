https://ria.ru/20211225/bastrykin-1765462361.html

Бастрыкин поговорил по телефону с Мирей Матье

Бастрыкин поговорил по телефону с Мирей Матье - РИА Новости, 25.12.2021

Бастрыкин поговорил по телефону с Мирей Матье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с французской певицей Мирей Матье и обсудил с ней значимость духовной... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:01

2021-12-25T13:01

2021-12-25T13:01

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мирей матье

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с французской певицей Мирей Матье и обсудил с ней значимость духовной составляющей в жизни каждого человека, сообщается на сайте ведомства."В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", - говорится в сообщении.Уточняется, что Бастрыкин поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым. Матье в свою очередь поблагодарила главу СК за внимание к столь важным вопросам и поздравила всех сотрудников СК с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20180903/1527751151.html

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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мирей матье