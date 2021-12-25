https://ria.ru/20211225/arest-1765487776.html

В Туле арестовали депутата городской думы

В Туле арестовали депутата городской думы - РИА Новости, 25.12.2021

В Туле арестовали депутата городской думы

Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии "Единая Россия" Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T18:17

2021-12-25T18:17

2021-12-25T18:20

происшествия

тульская область

тула

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии "Единая Россия" Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, а местные единороссы приостановили его членство в партии.Накануне СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, а их зарплаты получал сам депутат. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, подчеркивает следствие.Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о депутате Александре Бороненко. По данным гордумы Тулы, Бороненко – депутат от партии "Единая Россия"."Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в "Единой России". В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.СУСК по Тульской области сообщает, что депутату уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере."Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Представитель следственного управления уточнила журналистам, что депутат арестован на два месяца.Сумма нанесенного Бороненко ущерба пока не уточняется.

https://ria.ru/20210515/arest-1732443478.html

https://ria.ru/20211126/deputat-1760850300.html

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происшествия, тульская область, тула, единая россия, тульская городская дума, россия