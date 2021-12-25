18:17 25.12.2021 (обновлено: 18:20 25.12.2021)
В Туле арестовали депутата городской думы
Суд арестовал депутата Тульской городской думы Бороненко за крупное мошенничество
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии "Единая Россия" Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, а местные единороссы приостановили его членство в партии.
Накануне СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, а их зарплаты получал сам депутат. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, подчеркивает следствие.
Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о депутате Александре Бороненко. По данным гордумы Тулы, Бороненко – депутат от партии "Единая Россия".
"Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в "Единой России". В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.
СУСК по Тульской области сообщает, что депутату уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
"Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Представитель следственного управления уточнила журналистам, что депутат арестован на два месяца.
Сумма нанесенного Бороненко ущерба пока не уточняется.