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В Туле арестовали депутата городской думы
В Туле арестовали депутата городской думы - РИА Новости, 25.12.2021
В Туле арестовали депутата городской думы
Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии "Единая Россия" Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:17
2021-12-25T18:20
происшествия
тульская область
тула
единая россия
тульская городская дума
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии "Единая Россия" Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, а местные единороссы приостановили его членство в партии.Накануне СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, а их зарплаты получал сам депутат. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, подчеркивает следствие.Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о депутате Александре Бороненко. По данным гордумы Тулы, Бороненко – депутат от партии "Единая Россия"."Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в "Единой России". В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.СУСК по Тульской области сообщает, что депутату уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере."Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Представитель следственного управления уточнила журналистам, что депутат арестован на два месяца.Сумма нанесенного Бороненко ущерба пока не уточняется.
https://ria.ru/20210515/arest-1732443478.html
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происшествия, тульская область, тула, единая россия, тульская городская дума, россия
18:17 25.12.2021 (обновлено: 18:20 25.12.2021)
 
В Туле арестовали депутата городской думы

Суд арестовал депутата Тульской городской думы Бороненко за крупное мошенничество

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии "Единая Россия" Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, а местные единороссы приостановили его членство в партии.
Накануне СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, а их зарплаты получал сам депутат. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, подчеркивает следствие.
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15 мая, 14:30
Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник
Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о депутате Александре Бороненко. По данным гордумы Тулы, Бороненко – депутат от партии "Единая Россия".
"Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в "Единой России". В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.
СУСК по Тульской области сообщает, что депутату уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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"Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Представитель следственного управления уточнила журналистам, что депутат арестован на два месяца.
Сумма нанесенного Бороненко ущерба пока не уточняется.
 
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