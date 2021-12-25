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В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере
В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере - РИА Новости, 25.12.2021
В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере
Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по столице Магомеда Тагирова и совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика по делу о взятке,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:05
2021-12-25T22:09
происшествия
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россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по столице Магомеда Тагирова и совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.Она уточнила, что Тагирова обвиняют в получении, а Венжика — в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. По этой статье УК России может грозить до 12 лет лишения свободы.Сумма взятки не уточняется, другие подробности дела неизвестны.Согласно данным из открытых источников, компания "Перловы и Ко" зарегистрирована по адресу Москва, Мясницкая улица, 19. Здесь находится трехэтажное здание, известное как Чайный дом. Его построили в конце XIX века для основателя чайной компании "Перлов и сыновья" Сергея Перлова. Сегодня здание признано объектом культурного наследия народов России.
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происшествия, москва, россия
18:05 25.12.2021 (обновлено: 22:09 25.12.2021)
 
В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере

Суд в Москве арестовал следователя Тагирова за взятку в особо крупном размере

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по столице Магомеда Тагирова и совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что Тагирова обвиняют в получении, а Венжика — в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. По этой статье УК России может грозить до 12 лет лишения свободы.
Сумма взятки не уточняется, другие подробности дела неизвестны.
Согласно данным из открытых источников, компания "Перловы и Ко" зарегистрирована по адресу Москва, Мясницкая улица, 19. Здесь находится трехэтажное здание, известное как Чайный дом. Его построили в конце XIX века для основателя чайной компании "Перлов и сыновья" Сергея Перлова. Сегодня здание признано объектом культурного наследия народов России.
© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкМосква сегодня
Москва сегодня - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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