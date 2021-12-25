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В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере

В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере - РИА Новости, 25.12.2021

В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере

Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по столице Магомеда Тагирова и совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика по делу о взятке,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T18:05

2021-12-25T18:05

2021-12-25T22:09

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по столице Магомеда Тагирова и совладельца компании "Перловы и Ко" Леонида Венжика по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.Она уточнила, что Тагирова обвиняют в получении, а Венжика — в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. По этой статье УК России может грозить до 12 лет лишения свободы.Сумма взятки не уточняется, другие подробности дела неизвестны.Согласно данным из открытых источников, компания "Перловы и Ко" зарегистрирована по адресу Москва, Мясницкая улица, 19. Здесь находится трехэтажное здание, известное как Чайный дом. Его построили в конце XIX века для основателя чайной компании "Перлов и сыновья" Сергея Перлова. Сегодня здание признано объектом культурного наследия народов России.

https://ria.ru/20210118/sledovatel-1593531629.html

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происшествия, москва, россия