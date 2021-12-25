https://ria.ru/20211225/arest-1765475865.html

Защита экс-министра Абызова обжаловала продление срока его ареста

Защита экс-министра Абызова обжаловала продление срока его ареста - РИА Новости, 25.12.2021

Защита экс-министра Абызова обжаловала продление срока его ареста

Защита экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловала продление срока его ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:03

2021-12-25T16:03

2021-12-25T16:03

происшествия

москва

михаил абызов

открытое правительство

криминал

дело экс-министра абызова

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Защита экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловала продление срока его ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.В минувшую среду он говорил, что Мосгорсуд продлил до 25 марта арест Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях и попавшему в СИЗО в конце марта 2019 года."Обжаловали постановление о продлении срока (меры пресечения в виде заключения под стражу)", - сказал собеседник агентства.Жалоба в суде зарегистрирована, одна дата рассмотрения пока не назначена.Бывший министр находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы взыскал с него 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра - рекордная сумма в системе российского судопроизводства. Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

https://ria.ru/20211026/kriminal-1756346647.html

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происшествия, москва, михаил абызов, открытое правительство, криминал, дело экс-министра абызова