https://ria.ru/20211225/allergiki-1765436434.html
Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой
Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой - РИА Новости, 25.12.2021
Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой
Такие традиционные новогодние атрибуты, как живые и искусственные ели, новогодние украшения, цитрусовые и другие продукты из новогоднего меню, могут стать... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T04:24
2021-12-25T04:24
2021-12-25T04:24
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андрей тяжельников
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Такие традиционные новогодние атрибуты, как живые и искусственные ели, новогодние украшения, цитрусовые и другие продукты из новогоднего меню, могут стать причиной аллергии, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть, а новогоднее меню тщательно выбирать, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть. Также нужно чаще проветривать помещение, не подходить и не прикасаться к елке. Приобретая искусственное дерево, следует просить сертификаты, изучать состав, из чего она изготовлена. Елочные украшения тоже могут вызывать аллергию, поэтому не следует выбирать игрушки с сильным запахом."Еще больше аллергенов на праздничном столе. Первые в списке цитрусовые. Еще с советских времен появилась традиция закупать их на Новый год чуть ли не ящиками. Аллергию вызывает и ананас, и ягоды. Далее идут орехи, шоколад, какао. По традиции, на новогодний стол готовят много салатов. Между тем, такие популярные ингредиенты, как яйцо и курица, тоже могут вызывать аллергию. К списку относятся и морепродукты. Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав", - отметил Тяжельников.Врач подчеркнул, что людям, которые страдают аллергией, необходимо позаботиться о лекарствах, которые снимают приступы, и держать их при себе.
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общество, здоровье - общество, новый год, андрей тяжельников
Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой
Врач Тяжельников посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Такие традиционные новогодние атрибуты, как живые и искусственные ели, новогодние украшения, цитрусовые и другие продукты из новогоднего меню, могут стать причиной аллергии, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть, а новогоднее меню тщательно выбирать, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
"В Новый год, как ни печально, у аллергиков сложное время. Ведь все самые традиционные атрибуты могут вызывать аллергию. Ель и другие хвойные в том числе. Причина кроется и в пыльце, и в смоле и эфирных маслах. Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями – пылевыми клещами", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть. Также нужно чаще проветривать помещение, не подходить и не прикасаться к елке. Приобретая искусственное дерево, следует просить сертификаты, изучать состав, из чего она изготовлена. Елочные украшения тоже могут вызывать аллергию, поэтому не следует выбирать игрушки с сильным запахом.
"Еще больше аллергенов на праздничном столе. Первые в списке цитрусовые. Еще с советских времен появилась традиция закупать их на Новый год чуть ли не ящиками. Аллергию вызывает и ананас, и ягоды. Далее идут орехи, шоколад, какао. По традиции, на новогодний стол готовят много салатов. Между тем, такие популярные ингредиенты, как яйцо и курица, тоже могут вызывать аллергию. К списку относятся и морепродукты. Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав", - отметил Тяжельников.
Врач подчеркнул, что людям, которые страдают аллергией, необходимо позаботиться о лекарствах, которые снимают приступы, и держать их при себе.