https://ria.ru/20211225/allergiki-1765436434.html

Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой

Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой - РИА Новости, 25.12.2021

Врач посоветовал аллергикам помыть искусственную ель перед установкой

Такие традиционные новогодние атрибуты, как живые и искусственные ели, новогодние украшения, цитрусовые и другие продукты из новогоднего меню, могут стать... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T04:24

2021-12-25T04:24

2021-12-25T04:24

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андрей тяжельников

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Такие традиционные новогодние атрибуты, как живые и искусственные ели, новогодние украшения, цитрусовые и другие продукты из новогоднего меню, могут стать причиной аллергии, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть, а новогоднее меню тщательно выбирать, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть. Также нужно чаще проветривать помещение, не подходить и не прикасаться к елке. Приобретая искусственное дерево, следует просить сертификаты, изучать состав, из чего она изготовлена. Елочные украшения тоже могут вызывать аллергию, поэтому не следует выбирать игрушки с сильным запахом."Еще больше аллергенов на праздничном столе. Первые в списке цитрусовые. Еще с советских времен появилась традиция закупать их на Новый год чуть ли не ящиками. Аллергию вызывает и ананас, и ягоды. Далее идут орехи, шоколад, какао. По традиции, на новогодний стол готовят много салатов. Между тем, такие популярные ингредиенты, как яйцо и курица, тоже могут вызывать аллергию. К списку относятся и морепродукты. Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав", - отметил Тяжельников.Врач подчеркнул, что людям, которые страдают аллергией, необходимо позаботиться о лекарствах, которые снимают приступы, и держать их при себе.

https://ria.ru/20211224/televizor-1765262534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, новый год, андрей тяжельников