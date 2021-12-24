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Тамбовская область
https://ria.ru/20211224/zhile-1765408121.html
Тамбовская область перезагрузила сотрудничество с ДОМ.РФ
Тамбовская область перезагрузила сотрудничество с ДОМ.РФ - РИА Новости, 24.12.2021
Тамбовская область перезагрузила сотрудничество с ДОМ.РФ
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал с руководством ДОМ.РФ соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение доступности... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:26
2021-12-24T19:26
тамбовская область
тамбовская область
денис филиппов
жилье
виталий мутко
максим егоров
россия
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ТАМБОВ, 24 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал с руководством ДОМ.РФ соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение доступности жилья для жителей региона, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Подписи под документом также поставили генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов."Соглашение нацелено на привлечение в сферу строительства дополнительных средств и развитие ипотечного кредитования. Это, в свою очередь, будет стимулировать реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", проектов жилищно-строительных кооперативов, развитие рынка жилья", - сказал представитель пресс-службы.Как пояснил Егоров, в соглашении отдельно предусматривается застройка земельных участков ДОМ.РФ в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий, разработанным по поручению премьер-министра России."Наша цель – формирование благоприятной среды и создание комфортных условий проживания. Результатом работы в этой сфере станет увеличение объемов ввода жилья на территории области, а благодаря развитию ипотечного кредитования повысится и доступность жилья в регионе. Уверен, что работа в рамках соглашения с ДОМ.РФ поможет в решении данных задач", - приводит пресс-служба слова Егорова.По словам Мутко, ДОМ.РФ реализует в регионах целый ряд эффективных механизмов и инструментов, направленных на повышение доступности жилья, привлечение дополнительных инвестиций в строительную отрасль и развитие городов."В соглашении речь идет о перезагрузке нашего взаимодействия с Тамбовской областью, большой и важной работе, которая позволит улучшить качество жизни тамбовчан", - привели в пресс-службе комментарий гендиректора ДОМ.РФ.В пресс-службе добавили, что в этом году в Тамбовской области введено в эксплуатацию порядка 760 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 108 процентов относительно показателя прошлого года.
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тамбовская область, денис филиппов, жилье, виталий мутко, максим егоров, россия
19:26 24.12.2021
 

Тамбовская область перезагрузила сотрудничество с ДОМ.РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТАМБОВ, 24 дек - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал с руководством ДОМ.РФ соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение доступности жилья для жителей региона, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Подписи под документом также поставили генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 20:50Тамбовская область
Максим Егоров: нужно перезагрузить подходы к формированию комфортной среды
"Соглашение нацелено на привлечение в сферу строительства дополнительных средств и развитие ипотечного кредитования. Это, в свою очередь, будет стимулировать реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", проектов жилищно-строительных кооперативов, развитие рынка жилья", - сказал представитель пресс-службы.
Как пояснил Егоров, в соглашении отдельно предусматривается застройка земельных участков ДОМ.РФ в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий, разработанным по поручению премьер-министра России.
"Наша цель – формирование благоприятной среды и создание комфортных условий проживания. Результатом работы в этой сфере станет увеличение объемов ввода жилья на территории области, а благодаря развитию ипотечного кредитования повысится и доступность жилья в регионе. Уверен, что работа в рамках соглашения с ДОМ.РФ поможет в решении данных задач", - приводит пресс-служба слова Егорова.
По словам Мутко, ДОМ.РФ реализует в регионах целый ряд эффективных механизмов и инструментов, направленных на повышение доступности жилья, привлечение дополнительных инвестиций в строительную отрасль и развитие городов.
"В соглашении речь идет о перезагрузке нашего взаимодействия с Тамбовской областью, большой и важной работе, которая позволит улучшить качество жизни тамбовчан", - привели в пресс-службе комментарий гендиректора ДОМ.РФ.
В пресс-службе добавили, что в этом году в Тамбовской области введено в эксплуатацию порядка 760 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 108 процентов относительно показателя прошлого года.
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Тамбовская областьТамбовская областьДенис ФилипповЖильеВиталий МуткоМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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