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Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов - РИА Новости, 24.12.2021
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов
Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на прозвучавшие на итоговой пресс-конференции жалобы журналистов из... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:01
2021-12-24T15:01
2021-12-24T15:30
владимир путин
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
ржд
михаил мишустин
жкх
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на прозвучавшие на итоговой пресс-конференции жалобы журналистов из регионов по проблемам ЖКХ и расширения региональных железнодорожных направлений."Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции, имеются ввиду региональные вопросы и проблемы", - сказал Путин в ходе встречи с кабмином.Он напомнил, что журналист из Дагестана спрашивал о том, как у них будет развиваться ситуация по ряду направлений, среди которых энергетика, водоснабжение, газификация. Президент также отметил, что идет уже работа по преодолению последствий в связи с аварией на ТЭЦ."И РАО РЖД. Ну правительство здесь как бы меньше принимает участие в организации этой работы, но тем не менее. Пускай Минтранс поможет РЖД, они с понедельника уже готовы начать продажи билетов на те направления, о которых попросила корреспондент из Йошкар-Олы... Ну если какая-то помощь РЖД будет нужна, я прошу поддержать их", - отметил президент."Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.
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владимир путин, ржд, михаил мишустин, жкх, россия
15:01 24.12.2021 (обновлено: 15:30 24.12.2021)
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам по ЖКХ и железнодорожному сообщению