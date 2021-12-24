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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211224/zhaloby-1765344360.html
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов - РИА Новости, 24.12.2021
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов
Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на прозвучавшие на итоговой пресс-конференции жалобы журналистов из... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:01
2021-12-24T15:30
владимир путин
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
ржд
михаил мишустин
жкх
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на прозвучавшие на итоговой пресс-конференции жалобы журналистов из регионов по проблемам ЖКХ и расширения региональных железнодорожных направлений."Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции, имеются ввиду региональные вопросы и проблемы", - сказал Путин в ходе встречи с кабмином.Он напомнил, что журналист из Дагестана спрашивал о том, как у них будет развиваться ситуация по ряду направлений, среди которых энергетика, водоснабжение, газификация. Президент также отметил, что идет уже работа по преодолению последствий в связи с аварией на ТЭЦ."И РАО РЖД. Ну правительство здесь как бы меньше принимает участие в организации этой работы, но тем не менее. Пускай Минтранс поможет РЖД, они с понедельника уже готовы начать продажи билетов на те направления, о которых попросила корреспондент из Йошкар-Олы... Ну если какая-то помощь РЖД будет нужна, я прошу поддержать их", - отметил президент."Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.
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владимир путин, ржд, михаил мишустин, жкх, россия
15:01 24.12.2021 (обновлено: 15:30 24.12.2021)
 
Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам журналистов из регионов

Путин попросил Мишустина уделить внимание жалобам по ЖКХ и железнодорожному сообщению

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на прозвучавшие на итоговой пресс-конференции жалобы журналистов из регионов по проблемам ЖКХ и расширения региональных железнодорожных направлений.
"Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции, имеются ввиду региональные вопросы и проблемы", - сказал Путин в ходе встречи с кабмином.
Он напомнил, что журналист из Дагестана спрашивал о том, как у них будет развиваться ситуация по ряду направлений, среди которых энергетика, водоснабжение, газификация. Президент также отметил, что идет уже работа по преодолению последствий в связи с аварией на ТЭЦ.
"И РАО РЖД. Ну правительство здесь как бы меньше принимает участие в организации этой работы, но тем не менее. Пускай Минтранс поможет РЖД, они с понедельника уже готовы начать продажи билетов на те направления, о которых попросила корреспондент из Йошкар-Олы... Ну если какая-то помощь РЖД будет нужна, я прошу поддержать их", - отметил президент.
"Принято, Владимир Владимирович", - ответил Мишустин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:52Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин заявил об особом отношении к Дагестану
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021Владимир ПутинРЖДМихаил МишустинЖКХРоссия
 
 
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