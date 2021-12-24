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В Киеве выяснили, что Конституционный судья не задекларировал землю в Крыму
В Киеве выяснили, что Конституционный судья не задекларировал землю в Крыму - РИА Новости, 24.12.2021
В Киеве выяснили, что Конституционный судья не задекларировал землю в Крыму
Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило несоответствия в декларациях двух судей Конституционного суда, которые... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:23
2021-12-24T21:23
2021-12-24T21:23
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило несоответствия в декларациях двух судей Конституционного суда, которые попадают под уголовную ответственность, в частности один судья не задекларировал земельный участок в Крыму, сообщается на сайте ведомства в пятницу."Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полную проверку деклараций судей Конституционного суда Украины (КСУ). В декларациях двух судей КСУ выявлены признаки уголовного преступления. Виктор Кривенко: недостоверные сведения – 4 миллиона гривен (около 147 тысяч долларов). Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым", - говорится в сообщении.Судья Александр Касманин не указал в ведомости про принадлежащую ему квартиру в Киеве стоимостью 2,4 миллиона гривен (около 88,2 тысячи долларов). Кроме того, судья Владимир Мойсик не указал в декларации доход на сумму 239 тысяч гривен (около 8,8 тысяч долларов), полученный в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору. Его действия попадают под административную ответственность. Материалы об этом переданы в Национальное антикоррупционное бюро.
https://ria.ru/20211224/arestovich-1765352662.html
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в мире, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк), россия
В Киеве выяснили, что Конституционный судья не задекларировал землю в Крыму
НАПК Украины обнаружило, что Конституционный судья не задекларировал землю в Крыму