https://ria.ru/20211224/zasedanie-1765262015.html

Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля

Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля - РИА Новости, 24.12.2021

Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 18 февраля для подготовки мирового соглашения ответчиком предварительное судебное заседание по... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:35

2021-12-24T06:35

2021-12-24T06:35

общество

норильск

красноярский край

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 18 февраля для подготовки мирового соглашения ответчиком предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей.В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель"). В результате был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

https://ria.ru/20210729/rosrybolovstvo-1743481096.html

норильск

красноярский край

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общество, норильск, красноярский край, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)