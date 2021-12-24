Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля
В Красноярске заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 18 февраля для подготовки мирового соглашения ответчиком предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей.
"В связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года", - сообщили журналистам в суде.
В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель"). В результате был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.