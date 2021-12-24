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Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля
Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля - РИА Новости, 24.12.2021
Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля
Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 18 февраля для подготовки мирового соглашения ответчиком предварительное судебное заседание по... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:35
2021-12-24T06:35
общество
норильск
красноярский край
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 18 февраля для подготовки мирового соглашения ответчиком предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей.В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель"). В результате был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
https://ria.ru/20210729/rosrybolovstvo-1743481096.html
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общество, норильск, красноярский край, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
06:35 24.12.2021
 
Заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля

В Красноярске заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" отложили до февраля

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 18 февраля для подготовки мирового соглашения ответчиком предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей.
"В связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года", - сообщили журналистам в суде.
В начале августа арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) договорились провести переговоры о мировом соглашении по иску агентства на 58,7 миллиарда рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в "Норникель"). В результате был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 17:15Экология
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей
 
ОбществоНорильскКрасноярский крайФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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