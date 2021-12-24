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Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко
Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.12.2021
Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко
Одобренный Советом Федерации в пятницу резонансный закон об уголовном наказании для лихачей отрезвит автоблогеров, строящих свою популярность на нарушениях... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:33
2021-12-24T11:33
2021-12-24T11:33
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одобренный Советом Федерации в пятницу резонансный закон об уголовном наказании для лихачей отрезвит автоблогеров, строящих свою популярность на нарушениях правил дорожного движения и представляющих серьёзную опасность для окружающих, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я надеюсь, это отрезвит и блогеров, и других, кто позволяет себе столь серьезные нарушения правил дорожного движения", - сказала она на заседании палаты.Спикер подчеркнула, что граждане возмущаются такими лихачами и блогерами, которые "ещё и снимают это на видео". "Они представляют собой серьезную опасность для граждан, есть смертельные случаи, поэтому давно надо было ужесточить меры наказания таким лихачам. Что они себе позволяют?" - возмутилась Матвиенко.
https://ria.ru/20211224/likhach-1765288756.html
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко
Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко
Сенатор Матвиенко заявила, что закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров