https://ria.ru/20211224/zakon-1765295219.html

Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко

Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.12.2021

Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко

Одобренный Советом Федерации в пятницу резонансный закон об уголовном наказании для лихачей отрезвит автоблогеров, строящих свою популярность на нарушениях... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:33

2021-12-24T11:33

2021-12-24T11:33

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одобренный Советом Федерации в пятницу резонансный закон об уголовном наказании для лихачей отрезвит автоблогеров, строящих свою популярность на нарушениях правил дорожного движения и представляющих серьёзную опасность для окружающих, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я надеюсь, это отрезвит и блогеров, и других, кто позволяет себе столь серьезные нарушения правил дорожного движения", - сказала она на заседании палаты.Спикер подчеркнула, что граждане возмущаются такими лихачами и блогерами, которые "ещё и снимают это на видео". "Они представляют собой серьезную опасность для граждан, есть смертельные случаи, поэтому давно надо было ужесточить меры наказания таким лихачам. Что они себе позволяют?" - возмутилась Матвиенко.

https://ria.ru/20211224/likhach-1765288756.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко